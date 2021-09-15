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Арестованные акции "Донецкоблгаза" передали в управление "Нафтогаза"
Арестованные акции "Донецкоблгаза" передали в управление "Нафтогаза" - РИА Новости, 15.09.2021
Арестованные акции "Донецкоблгаза" передали в управление "Нафтогаза"
Кабинет министров Украины на заседании в среду передал 49,9% арестованных акций ПАО "Донецкоблгаз" в управление НАК "Нафтогаз Украины", сообщил пресс-центр... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:39
2021-09-15T23:39
в мире
украина
киев
владимир зеленский
нафтогаз украины
служба безопасности украины
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КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду передал 49,9% арестованных акций ПАО "Донецкоблгаз" в управление НАК "Нафтогаз Украины", сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.Девятнадцатого марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что две компании из Гонконга, владеющие газораспределяющей компанией "Донецкоблгаз", ранее отключившей тепло части населения Донецкой области, попали под максимальные санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited, которые зарегистрированы в Гонконге и являются акционерами "Донецкоблгаза". Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 августа лишила лицензии ОАО "Донецкоблгаз" за нарушение законодательства и злоупотребления."Кабинет министров Украины передал 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" в управление НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 сентября. Ранее указанные 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" были арестованы Шевченковским районным судом Киева по инициативе СБУ. Украинская спецслужба продолжает документирование противоправных действий должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС (Операции объединенных сил - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.Сообщается, что нынешнее решение кабмина обусловлено тем, чтобы "предотвратить риск возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера" в регионе. Поскольку, как отмечают в правительстве, существует риск, что "не будет обеспечена безаварийная эксплуатация газораспределительных систем как объектов повышенной опасности".Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что газораспределяющая компания "Донецкоблгаз", отключившая тепло населению Донецкой области, может быть возвращена в государственную собственность в случае выявления нарушений после проверки ее собственников.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 80 уголовных дел возбудили из-за отключения от газа 59 котельных коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" в Донецкой области. В то же время СБ Украины возбудила дело против компании по статье "диверсия".
https://ria.ru/20210912/gaz-1749718519.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, нафтогаз украины, служба безопасности украины
23:39 15.09.2021
 
Арестованные акции "Донецкоблгаза" передали в управление "Нафтогаза"

СБУ: арестованные акции "Донецкоблгаза" передали в управление "Нафтогаза"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду передал 49,9% арестованных акций ПАО "Донецкоблгаз" в управление НАК "Нафтогаз Украины", сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Девятнадцатого марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что две компании из Гонконга, владеющие газораспределяющей компанией "Донецкоблгаз", ранее отключившей тепло части населения Донецкой области, попали под максимальные санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited, которые зарегистрированы в Гонконге и являются акционерами "Донецкоблгаза". Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 августа лишила лицензии ОАО "Донецкоблгаз" за нарушение законодательства и злоупотребления.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 05:29
В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
"Кабинет министров Украины передал 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" в управление НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 сентября. Ранее указанные 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" были арестованы Шевченковским районным судом Киева по инициативе СБУ. Украинская спецслужба продолжает документирование противоправных действий должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС (Операции объединенных сил - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Сообщается, что нынешнее решение кабмина обусловлено тем, чтобы "предотвратить риск возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера" в регионе. Поскольку, как отмечают в правительстве, существует риск, что "не будет обеспечена безаварийная эксплуатация газораспределительных систем как объектов повышенной опасности".
Газовый комплекс на Украине - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 00:51
Глава "Нафтогаза высказался о санкциях против "Газпрома"
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что газораспределяющая компания "Донецкоблгаз", отключившая тепло населению Донецкой области, может быть возвращена в государственную собственность в случае выявления нарушений после проверки ее собственников.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 80 уголовных дел возбудили из-за отключения от газа 59 котельных коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" в Донецкой области. В то же время СБ Украины возбудила дело против компании по статье "диверсия".
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНафтогаз УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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