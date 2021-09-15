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Россиянам напомнили об изменениях в получении выплат для части пенсионеров
Россиянам напомнили об изменениях в получении выплат для части пенсионеров - РИА Новости, 15.09.2021
Россиянам напомнили об изменениях в получении выплат для части пенсионеров
Пенсионеры продолжат автоматически получать надбавку за "сельский стаж" в размере 25% даже после переезда в город. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:44
2021-09-15T10:44
общество
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Пенсионеры продолжат автоматически получать надбавку за "сельский стаж" в размере 25% даже после переезда в город. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.Отмечается, что это также касается тех случаев, когда сельское поселение получает статус городской территории из-за изменения административных границ.По словам начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области Натальи Кучеренко, в настоящее время пенсионер перестает получать надбавку при переезде в город, однако уже со следующего года эта норма изменится.В ПФР напомнили, что выплата к страховой пенсии за "сельский стаж" начисляется тем, кто получает страховую пенсию по старости или по инвалидности, имеет стаж работы на селе не менее тридцати лет, живет в сельской местности и не работает.Кроме того, под эту категории попадает только та работа, которая проходила в сельскохозяйственных организациях на территории России (до 01.01.1992 — на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных постановлением правительства.
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общество, пенсионный фонд рф
10:44 15.09.2021
 
Россиянам напомнили об изменениях в получении выплат для части пенсионеров

ПФР: пенсионеры смогут получать надбавку за "сельский стаж" после переезда в город

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Пенсионеры продолжат автоматически получать надбавку за "сельский стаж" в размере 25% даже после переезда в город. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
Отмечается, что это также касается тех случаев, когда сельское поселение получает статус городской территории из-за изменения административных границ.
По словам начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области Натальи Кучеренко, в настоящее время пенсионер перестает получать надбавку при переезде в город, однако уже со следующего года эта норма изменится.
В ПФР напомнили, что выплата к страховой пенсии за "сельский стаж" начисляется тем, кто получает страховую пенсию по старости или по инвалидности, имеет стаж работы на селе не менее тридцати лет, живет в сельской местности и не работает.
Кроме того, под эту категории попадает только та работа, которая проходила в сельскохозяйственных организациях на территории России (до 01.01.1992 — на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных постановлением правительства.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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ОбществоПенсионный фонд РФ
 
 
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