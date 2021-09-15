https://ria.ru/20210915/nadbavka-1750118921.html

Россиянам напомнили об изменениях в получении выплат для части пенсионеров

Россиянам напомнили об изменениях в получении выплат для части пенсионеров - РИА Новости, 15.09.2021

Россиянам напомнили об изменениях в получении выплат для части пенсионеров

Пенсионеры продолжат автоматически получать надбавку за "сельский стаж" в размере 25% даже после переезда в город. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:44

2021-09-15T10:44

2021-09-15T10:44

общество

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Пенсионеры продолжат автоматически получать надбавку за "сельский стаж" в размере 25% даже после переезда в город. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.Отмечается, что это также касается тех случаев, когда сельское поселение получает статус городской территории из-за изменения административных границ.По словам начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области Натальи Кучеренко, в настоящее время пенсионер перестает получать надбавку при переезде в город, однако уже со следующего года эта норма изменится.В ПФР напомнили, что выплата к страховой пенсии за "сельский стаж" начисляется тем, кто получает страховую пенсию по старости или по инвалидности, имеет стаж работы на селе не менее тридцати лет, живет в сельской местности и не работает.Кроме того, под эту категории попадает только та работа, которая проходила в сельскохозяйственных организациях на территории России (до 01.01.1992 — на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных постановлением правительства.

https://ria.ru/20210911/pensiya-1749622889.html

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2021

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общество, пенсионный фонд рф