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В "Единой России" рассказали о снижении цен на "борщевой набор"
В "Единой России" рассказали о снижении цен на "борщевой набор" - РИА Новости, 15.09.2021
В "Единой России" рассказали о снижении цен на "борщевой набор"
Партия "Единая Россия" зафиксировала снижение цен на сезонные овощи в среднем по стране на 29 процентов, сообщили в ее пресс-службе. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T20:28
2021-09-15T22:13
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
единая россия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" зафиксировала снижение цен на сезонные овощи в среднем по стране на 29 процентов, сообщили в ее пресс-службе.Там отметили, что депутаты от ЕР провели 35 тысяч рейдов по рынкам и несетевым магазинам во всех регионах России.В партии уверены, что на снижение цен повиляла ее активная работа по увеличению числа ярмарок, где фермеры могут продавать свои товары напрямую, без перекупщиков."Для организации прямых поставок качественных продуктов уже открыто свыше десяти тысяч ярмарок по всей стране. Удалось добиться того, что наценка на социально значимые продукты на ярмарках и рынках не превышает 16 процентов", — заявил руководитель партийной рабочей группы по мониторингу цен на сезонные овощи, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.Кроме того, стабилизировать ситуацию удалось за счет налаживания сотрудничества с крупными торговыми сетями и заключения соглашений между ними и производителями. Для этого в 51 регионе провели почти тысячу встреч, на которых обсудили снижение наценок на социально значимые продукты."В результате в большинстве сетевых магазинов наценка на социально значимые продукты на начало сентября является нулевой", — заключил Гордеев.Так, по данным Минсельхоза, свекла подешевела на 1,4% за неделю и на 8,1% за месяц, морковь — на 0,1% и на 0,8% соответственно, белокочанная капуста за неделю стала дешевле на 0,3% и на 0,6% — за месяц. Отпускная цена на репчатый лук за неделю не изменилась, а за месяц — снизилась на 2,4%. Помидоры у производителей подорожали на 1% (минус 12,8% за месяц), огурцы — на 1,6% (плюс 0,4% за месяц), картофель — на 0,4% (минус 1% за месяц).
https://ria.ru/20210907/ovoschi-1748968831.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), единая россия, госдума рф, россия
20:28 15.09.2021 (обновлено: 22:13 15.09.2021)
 
В "Единой России" рассказали о снижении цен на "борщевой набор"

"Единая Россия": овощи из так называемого борщевого набора дешевеют

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в дискаунтере "365+" торговой сети "Лента"
Мужчина в дискаунтере 365+ торговой сети Лента - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" зафиксировала снижение цен на сезонные овощи в среднем по стране на 29 процентов, сообщили в ее пресс-службе.
Там отметили, что депутаты от ЕР провели 35 тысяч рейдов по рынкам и несетевым магазинам во всех регионах России.
В партии уверены, что на снижение цен повиляла ее активная работа по увеличению числа ярмарок, где фермеры могут продавать свои товары напрямую, без перекупщиков.
"Для организации прямых поставок качественных продуктов уже открыто свыше десяти тысяч ярмарок по всей стране. Удалось добиться того, что наценка на социально значимые продукты на ярмарках и рынках не превышает 16 процентов", — заявил руководитель партийной рабочей группы по мониторингу цен на сезонные овощи, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.
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Кроме того, стабилизировать ситуацию удалось за счет налаживания сотрудничества с крупными торговыми сетями и заключения соглашений между ними и производителями. Для этого в 51 регионе провели почти тысячу встреч, на которых обсудили снижение наценок на социально значимые продукты.
"В результате в большинстве сетевых магазинов наценка на социально значимые продукты на начало сентября является нулевой", — заключил Гордеев.
Так, по данным Минсельхоза, свекла подешевела на 1,4% за неделю и на 8,1% за месяц, морковь — на 0,1% и на 0,8% соответственно, белокочанная капуста за неделю стала дешевле на 0,3% и на 0,6% — за месяц. Отпускная цена на репчатый лук за неделю не изменилась, а за месяц — снизилась на 2,4%. Помидоры у производителей подорожали на 1% (минус 12,8% за месяц), огурцы — на 1,6% (плюс 0,4% за месяц), картофель — на 0,4% (минус 1% за месяц).
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