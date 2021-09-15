https://ria.ru/20210915/nablyudateli-1750110563.html

ОП запустила мобильное приложение для наблюдателей

ОП запустила мобильное приложение для наблюдателей - РИА Новости, 15.09.2021

ОП запустила мобильное приложение для наблюдателей

Общественная палата РФ запустила мобильное приложение для наблюдателей, положение позволит наблюдателю быстро заполнять чек-лист золотого стандарта, сообщила... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:19

2021-09-15T10:19

2021-09-15T10:19

выборы в государственную думу

общество

технологии

лидия михеева

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ запустила мобильное приложение для наблюдателей, положение позволит наблюдателю быстро заполнять чек-лист золотого стандарта, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева."В этом году, это особенно важно, для удобства наших наблюдателей мы запустили мобильное приложение, оно позволит наблюдателю быстро, удобно и эффективно заполнять чек-лист золотого стандарта. В этом приложении наш наблюдатель сможет передавать комментарии, фото и видеоматериалы. Конечно, в цифровой век не может чуть иначе, только так", - сказала Михеева на Всероссийском совещании с региональными общественными палатами о готовности регионов к общественному контролю за голосованием.Она отметила, что ОП РФ надеется, что проект будет успешный и покажет свою эффективность.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210915/vybory-1750091121.html

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общество, технологии, лидия михеева, россия