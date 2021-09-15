https://ria.ru/20210915/mozgi-1750089762.html

Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг

Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг - РИА Новости, 15.09.2021

Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг

Мозг человека, переболевшего COVID-19, может хуже работать из-за перемещения сосудов-"веточек" в голове, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T02:15

2021-09-15T02:15

2021-09-15T02:15

распространение коронавируса

общество

здоровье

головной мозг

россия

коронавирус covid-19

александр будик

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Мозг человека, переболевшего COVID-19, может хуже работать из-за перемещения сосудов-"веточек" в голове, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог, медицинский блогер Александр Будик. Он посоветовал, что делать в случае негативного воздействия болезни на интеллект.Снижение когнитивных способностей медики выявляют у значительного числа людей, перенесших коронавирусную инфекцию. По словам Будика, при COVID-19 и постковидном синдроме нарушается кровоснабжение важных частей головного мозга. Это происходит в том числе за счет повышения вязкости крови. Но есть и еще одна причина.Восстановить интеллект можно, но для этого необходима помощь специалиста, продолжил он."Чтобы определить неврологический статус человека и оценить его когнитивные функции, нужна консультация невролога", — подчеркнул Будик.Причем понадобится не один, а два визита к неврологу. Обследование сразу после выздоровления покажет степень поражения когнитивных функций и позволит врачу назначить лечение. Через некоторое время интеллект пациента может вернуться к прежнему уровню. Но специалист должен оценить динамику и убедиться, что человеку не стало хуже, считает эксперт."Чтобы убедиться в отсутствии ухудшения, надо через некоторое время еще раз сходить к неврологу и пройти те же самые тесты, что и сразу после болезни. Тогда можно будет сделать выводы", — отметил Будик.

https://ria.ru/20210914/revaktsinatsiya-1750071355.html

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общество, здоровье, головной мозг, россия, коронавирус covid-19, александр будик