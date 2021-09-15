https://ria.ru/20210915/moskva-1750243448.html

На Садовом кольце загорелся мотоцикл после ДТП

На Садовом кольце загорелся мотоцикл после ДТП - РИА Новости, 15.09.2021

На Садовом кольце загорелся мотоцикл после ДТП

Мотоцикл загорелся после аварии с автомобилем "ГАЗель" на Садовом кольце в Москве, мотоциклист и его пассажирка получили ожоги, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T23:13

2021-09-15T23:13

2021-09-15T23:13

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мотоцикл загорелся после аварии с автомобилем "ГАЗель" на Садовом кольце в Москве, мотоциклист и его пассажирка получили ожоги, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.ДТП произошло примерно в 21.20 по адресу: Смоленская площадь, дом 2. Мотоциклист, перестраиваясь, столкнулся с "ГАЗелью", у мотоцикла повредился бензобак, и он загорелся."В результате происшествия пострадали мотоциклист - мужчина 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения. Предварительно, с термическими ожогами и ссадинами они были госпитализированы", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время на данном участке ограничено движение по двум правым полосам внутренней стороны Садового кольца. Уточняются все обстоятельства произошедшего.Позже столичный дептранс в своем Telegram-канале сообщил, что движение было восстановлено.

https://ria.ru/20210820/mototsiklist-1746635987.html

москва

садовое кольцо (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, садовое кольцо (москва)