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На Садовом кольце загорелся мотоцикл после ДТП
На Садовом кольце загорелся мотоцикл после ДТП - РИА Новости, 15.09.2021
На Садовом кольце загорелся мотоцикл после ДТП
Мотоцикл загорелся после аварии с автомобилем "ГАЗель" на Садовом кольце в Москве, мотоциклист и его пассажирка получили ожоги, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:13
2021-09-15T23:13
происшествия
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мотоцикл загорелся после аварии с автомобилем "ГАЗель" на Садовом кольце в Москве, мотоциклист и его пассажирка получили ожоги, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.ДТП произошло примерно в 21.20 по адресу: Смоленская площадь, дом 2. Мотоциклист, перестраиваясь, столкнулся с "ГАЗелью", у мотоцикла повредился бензобак, и он загорелся."В результате происшествия пострадали мотоциклист - мужчина 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения. Предварительно, с термическими ожогами и ссадинами они были госпитализированы", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время на данном участке ограничено движение по двум правым полосам внутренней стороны Садового кольца. Уточняются все обстоятельства произошедшего.Позже столичный дептранс в своем Telegram-канале сообщил, что движение было восстановлено.
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происшествия, москва, садовое кольцо (москва)
23:13 15.09.2021
 
На Садовом кольце загорелся мотоцикл после ДТП

На Садовом кольце в Москве загорелся мотоцикл после ДТП, двое получили ожоги

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мотоцикл загорелся после аварии с автомобилем "ГАЗель" на Садовом кольце в Москве, мотоциклист и его пассажирка получили ожоги, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло примерно в 21.20 по адресу: Смоленская площадь, дом 2. Мотоциклист, перестраиваясь, столкнулся с "ГАЗелью", у мотоцикла повредился бензобак, и он загорелся.
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"В результате происшествия пострадали мотоциклист - мужчина 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения. Предварительно, с термическими ожогами и ссадинами они были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время на данном участке ограничено движение по двум правым полосам внутренней стороны Садового кольца. Уточняются все обстоятельства произошедшего.
Позже столичный дептранс в своем Telegram-канале сообщил, что движение было восстановлено.
 
ПроисшествияМоскваСадовое кольцо (Москва)
 
 
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