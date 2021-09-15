https://ria.ru/20210915/moskva-1750134282.html
В Москве задержали мигранта, пристававшего в лифте к школьнице
В Москве задержали мигранта, пристававшего в лифте к школьнице - РИА Новости, 15.09.2021
В Москве задержали мигранта, пристававшего в лифте к школьнице
Нелегала из Средней Азии задержали в Москве по подозрению в том, что он в лифте разделся и показал девятикласснице непристойность, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:57
2021-09-15T11:57
2021-09-15T12:12
происшествия
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средняя азия
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Нелегала из Средней Азии задержали в Москве по подозрению в том, что он в лифте разделся и показал девятикласснице непристойность, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне вечером школьница, учащаяся девятого класса, рассказала родителям, что ехала в лифте ее дома на улице Академика Пилюгина с незнакомым мужчиной, в какой-то момент он дотронулся до ее интимного места рукой, после разделся, показал непристойность и покинул лифт", - сказал собеседник агентства.Сразу после этого девочка рассказала о происшествии родителям, которые тут же обратились в полицию. По горячим следам был задержан 42-летний иностранец, гражданин одной из республик Средней Азии.Выяснилось, что в России он находится нелегально и нигде не работает. Проводится проверка.
https://ria.ru/20210914/shkolnitsa-1750036105.html
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происшествия, москва, средняя азия, россия
11:57 15.09.2021 (обновлено: 12:12 15.09.2021)
В Москве задержали мигранта, пристававшего в лифте к школьнице
В Москве задержали нелегала из Средней Азии, пристававшего в лифте к девятикласснице