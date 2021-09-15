https://ria.ru/20210915/morzhi-1750165583.html
Моржей, спасенных из "китовой тюрьмы", передали в Московский зоопарк
Моржей, спасенных из "китовой тюрьмы", передали в Московский зоопарк - РИА Новости, 15.09.2021
Моржей, спасенных из "китовой тюрьмы", передали в Московский зоопарк
В Московский зоопарк по решению суда передали моржат, которых забрали из "китовой тюрьмы" в Приморье, а затем перевезли в Крым, сообщила Генпрокуратура. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:39
2021-09-15T14:39
2021-09-15T16:48
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. В Московский зоопарк по решению суда передали моржат, которых забрали из "китовой тюрьмы" в Приморье, а затем перевезли в Крым, сообщила Генпрокуратура.Исполнение контролировала природоохранная прокуратура совместно с крымской прокуратурой.В 2018 году "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" (владельцы " китовой тюрьмы " в Приморье) отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория". Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявляла, что хищников добыли с нарушением закона, а торговля ими незаконна. Позднее животных отправили в Ялту, прокуратура через суд добилась передачи их в госсобственность. Сообщалось, что одно ластоногое умерло от заболевания.Ведомство также уточнило, что Амурское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выдало "Океанариуму ДВ" и "Сочинскому дельфинарию" разрешения на вылов этих млекопитающих в культурно-просветительских целях в нарушение требований закона. На этом основании добыли шесть особей.В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средней нашли 11 косаток и 90 белух, позднее четыре из них пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении. К решению проблемы подключился президент Владимир Путин — он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу млекопитающих.Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы " началась в июне 2019 года. В ноябре в Японском море выпустили последних представителей нарваловых.
https://ria.ru/20210807/tyuleni-1744819849.html
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республика крым, москва, владимир путин, генеральная прокуратура рф, московский зоопарк, россия, новости - туризм
14:39 15.09.2021 (обновлено: 16:48 15.09.2021)
Моржей, спасенных из "китовой тюрьмы", передали в Московский зоопарк
Моржей, спасенных из "китовой тюрьмы" в Приморье, передали в Московский зоопарк
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости.
В Московский зоопарк по решению суда передали моржат, которых забрали из "китовой тюрьмы" в Приморье, а затем перевезли в Крым, сообщила Генпрокуратура
.
Исполнение контролировала природоохранная прокуратура совместно с крымской прокуратурой.
В 2018 году "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" (владельцы " китовой тюрьмы " в Приморье) отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория". Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявляла, что хищников добыли с нарушением закона, а торговля ими незаконна. Позднее животных отправили в Ялту, прокуратура через суд добилась передачи их в госсобственность.
Сообщалось, что одно ластоногое умерло от заболевания.
Ведомство также уточнило, что Амурское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выдало "Океанариуму ДВ" и "Сочинскому дельфинарию" разрешения на вылов этих млекопитающих в культурно-просветительских целях в нарушение требований закона. На этом основании добыли шесть особей.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средней нашли 11 косаток и 90 белух, позднее четыре из них пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении.
К решению проблемы подключился президент Владимир Путин
— он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу млекопитающих.
Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы " началась в июне 2019 года. В ноябре в Японском море выпустили последних представителей нарваловых.