https://ria.ru/20210915/morzhi-1750165583.html

Моржей, спасенных из "китовой тюрьмы", передали в Московский зоопарк

Моржей, спасенных из "китовой тюрьмы", передали в Московский зоопарк - РИА Новости, 15.09.2021

Моржей, спасенных из "китовой тюрьмы", передали в Московский зоопарк

В Московский зоопарк по решению суда передали моржат, которых забрали из "китовой тюрьмы" в Приморье, а затем перевезли в Крым, сообщила Генпрокуратура. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:39

2021-09-15T14:39

2021-09-15T16:48

хорошие новости

республика крым

москва

владимир путин

генеральная прокуратура рф

московский зоопарк

россия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750165733_0:0:1533:862_1920x0_80_0_0_dca2a46a8f8e64cd0465b3f4f681de92.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. В Московский зоопарк по решению суда передали моржат, которых забрали из "китовой тюрьмы" в Приморье, а затем перевезли в Крым, сообщила Генпрокуратура.Исполнение контролировала природоохранная прокуратура совместно с крымской прокуратурой.В 2018 году "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" (владельцы " китовой тюрьмы " в Приморье) отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория". Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявляла, что хищников добыли с нарушением закона, а торговля ими незаконна. Позднее животных отправили в Ялту, прокуратура через суд добилась передачи их в госсобственность. Сообщалось, что одно ластоногое умерло от заболевания.Ведомство также уточнило, что Амурское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выдало "Океанариуму ДВ" и "Сочинскому дельфинарию" разрешения на вылов этих млекопитающих в культурно-просветительских целях в нарушение требований закона. На этом основании добыли шесть особей.В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средней нашли 11 косаток и 90 белух, позднее четыре из них пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении. К решению проблемы подключился президент Владимир Путин — он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу млекопитающих.Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы " началась в июне 2019 года. В ноябре в Японском море выпустили последних представителей нарваловых.

https://ria.ru/20210807/tyuleni-1744819849.html

https://ria.ru/20210914/nerpa-1750043420.html

республика крым

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, москва, владимир путин, генеральная прокуратура рф, московский зоопарк, россия, новости - туризм