https://ria.ru/20210915/mikrobiolog-1750197225.html

Памятный камень микробиологу Ермольевой установили в Ростове-на-Дону

Памятный камень микробиологу Ермольевой установили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 15.09.2021

Памятный камень микробиологу Ермольевой установили в Ростове-на-Дону

Торжественная закладка памятного камня микробиологу Зинаиде Ермольевой состоялась в Парке культуры и отдыха 1 Мая в Ростове-на-Дону в день празднования 99-летия РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:54

2021-09-15T16:54

2021-09-15T16:54

ростовская область

общество

ростов-на-дону

ростовская область

владимир мединский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Торжественная закладка памятного камня микробиологу Зинаиде Ермольевой состоялась в Парке культуры и отдыха 1 Мая в Ростове-на-Дону в день празднования 99-летия санитарно-эпидемиологической службы РФ, передает корреспондент РИА Новости с места события.В церемонии приняли участие помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, губернатор Ростовской области Василий Голубев и родственники Ермольевой."Мы собрались сегодня почтить память человека, которая отдала жизнь служению людям и науке", - сказала Попова, добавив, что Ермольева училась в Ростовской области и со студенческих лет занималась наукой. Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что через год - в 100-летие санитарно-эпидемиологической службы России - удастся открыть здесь памятник.По словам Мединского, на создание памятника будет объявлен конкурс. "Хотелось бы, чтобы это был памятник не только Зинаиде Ермольевой, но и всем врачам, которые спасают наши жизни и тогда, и сегодня", - подчеркнул помощник президента.В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что это будет единственный в стране памятник доктору, спасшему миллионы жизней. "Жители Донском края с особым уважением и почтением относятся к заслуженным людям, судьбы которых связаны с нашей областью. Вклад Зинаиды Виссарионовны в развитие отечественной микробиологии и эпидемиологии бесценен, ее открытия стали новой эрой в здравоохранении", - сказал он.Ермольева - советский врач-эпидемиолог, микробиолог, первооткрыватель современной антимикробной терапии. Работы по этой проблеме имели огромное значение для мировой науки и практики, а ее имя неразрывно связано с созданием первого отечественного пенициллина и становлением целой науки об антибиотиках. В годы Великой Отечественной войны она спасла сотни тысяч жизней, борясь с холерой и множеством других заболеваний.

https://ria.ru/20210914/samolet-1750011763.html

https://ria.ru/20210913/rostov-1749911859.html

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общество, ростов-на-дону, ростовская область, владимир мединский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, олег гриднев