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https://ria.ru/20210915/mig-29-1750097759.html
Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук - РИА Новости, 15.09.2021
Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
Влияние человеческого фактора рассматривают как приоритетную версию катастрофы МиГ-29 на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T03:41
2021-09-15T09:55
происшествия
астраханская область
москва
нато
миг-29
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Влияние человеческого фактора рассматривают как приоритетную версию катастрофы МиГ-29 на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Истребитель потерпел крушение 18 августа при выполнении планового полета, пилотировавший его летчик погиб, боекомплекта на борту не было.Косвенно эту информацию подтвердил и другой источник, напомнив, что полет проходил ночью. При этом он подчеркнул, что "окончательные выводы о причинах происшествия может сделать только официальная комиссия".МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — точка опоры) — истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных объектов. Может развивать скорость до 2400 километров в час, максимальная высота применения — 18 километров, масса боевой нагрузки — три тонны.
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происшествия, астраханская область, москва, нато, миг-29, россия
03:41 15.09.2021 (обновлено: 09:55 15.09.2021)
 
Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук

Источник: влияние человеческого фактора считается основной версией крушения МиГ-29

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Влияние человеческого фактора рассматривают как приоритетную версию катастрофы МиГ-29 на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Истребитель потерпел крушение 18 августа при выполнении планового полета, пилотировавший его летчик погиб, боекомплекта на борту не было.

"Характер аварии показывает, что пилот самолета в силу каких-то сопутствующих обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с Землей", — отметил собеседник агентства.

Косвенно эту информацию подтвердил и другой источник, напомнив, что полет проходил ночью. При этом он подчеркнул, что "окончательные выводы о причинах происшествия может сделать только официальная комиссия".
МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — точка опоры) — истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных объектов. Может развивать скорость до 2400 километров в час, максимальная высота применения — 18 километров, масса боевой нагрузки — три тонны.
Место крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Кадр видео
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ПроисшествияАстраханская областьМоскваНАТОМиГ-29Россия
 
 
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