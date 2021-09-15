https://ria.ru/20210915/mig-29-1750097759.html

Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук

Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук - РИА Новости, 15.09.2021

Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук

Влияние человеческого фактора рассматривают как приоритетную версию катастрофы МиГ-29 на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T03:41

2021-09-15T03:41

2021-09-15T09:55

происшествия

астраханская область

москва

нато

миг-29

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Влияние человеческого фактора рассматривают как приоритетную версию катастрофы МиГ-29 на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Истребитель потерпел крушение 18 августа при выполнении планового полета, пилотировавший его летчик погиб, боекомплекта на борту не было.Косвенно эту информацию подтвердил и другой источник, напомнив, что полет проходил ночью. При этом он подчеркнул, что "окончательные выводы о причинах происшествия может сделать только официальная комиссия".МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — точка опоры) — истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных объектов. Может развивать скорость до 2400 километров в час, максимальная высота применения — 18 километров, масса боевой нагрузки — три тонны.

https://ria.ru/20210819/samolety-1746292328.html

астраханская область

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происшествия, астраханская область, москва, нато, миг-29, россия