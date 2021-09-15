По стопам Петра I: как объединить Россию и Европу с помощью истории
© Александр ГальперинПраздничный салют в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы. На первом плане: памятник Петру I на Сенатской площади
© Александр Гальперин
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Что общего у Архангельска и Дрездена, Воронежа и Амстердама, Парижа и Таганрога? Казалось бы, ответ очевиден, но на самом деле нет: их всех, а также сотни других мест в России и в Европе объединяет одно – фигура Петра I. Его неуемная тяга к наукам, реформам и путешествиям привела к важным преобразованиям, память о которых сохранилась сквозь века в самых разных уголках мира.
Петровским памятникам и памятным местам, личности первого российского императора, историко-культурному наследию его эпохи посвящена международная программа "Путь Петра Великого", включающая как научно-просветительскую часть, так и потенциал для развития культурного туризма. Она была учреждена более 10 лет назад в Санкт-Петербурге Институтом Петра Великого и Фондом имени Д.С.Лихачева.
О том, почему идея единства культур России и Европы актуальна и в наши дни, корреспонденту РИА Новости рассказала руководитель Института Петра Великого и ассоциации "Путь Петра Великого", заместитель директора СПБ ГБУДПО "Институт культурных программ" Инна Свидерская.
Культурный мост
По ее словам, одна из главных миссий программы – не только показать культурное многообразие нашей страны, но и подчеркнуть единство с европейскими гуманитарными ценностями.
"Цели и задачи петровской программы – это содействие изучению, сохранению и популяризации историко-культурного наследия Петровской эпохи, сотрудничеству российских и европейских учреждений культуры, науки и образования, развитие культурного туризма", – подчеркнула она, добавив, что пандемия не стала преградой для реализации этих целей, так как создателям программы удалось достаточно быстро и эффективно подстроиться под новые условия и найти новые форматы работы.
Для достижения поставленных перед программой задач организаторы намерены активно взаимодействовать с отечественными и зарубежными учреждениями науки и культуры. И процесс уже запущен. По словам Свидерской, за годы работы программы было проведено множество мероприятий: ежегодные международные петровские конгрессы, конференции, семинары, выставки; реализованы научно-исследовательские и издательские проекты, посвященные материальному наследию Петровской эпохи и истории петровских городов России и Европы.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАверс золотого червонца 1712 года с портретом императора Петра I в Музее Международного нумизматического клуба в Москве
Аверс золотого червонца 1712 года с портретом императора Петра I в Музее Международного нумизматического клуба в Москве
В целом работа в культурном и научно-просветительском поле в наши дни особенно актуальна, так как культура вопреки политическим разночтениям, глобальным потрясениям и изменениям всегда была и остается объединяющим фактором, своеобразным мостом между разными странами, народами, людьми, убеждена руководитель Института Петра Великого.
По следам царя
Таким связующим звеном можно назвать и Петра I, который, как известно из школьных учебников, "прорубил окно в Европу". Однако, как отметила Свидерская, не стоит забывать, что самодержец не только сделал важный шаг на пути развития родной страны, но и "открыл" Россию для иностранцев.
"Петр был удивительной личностью – яркой, неоднозначной, и потому особенно интересной. Его появление в Европе произвело настоящий фурор", – подчеркнула она.
Память о поездке российского императора веками хранят города, дворцы, монаршие резиденции, парки, заводы, крепости и парки в Нидерландах, Франции, Бельгии, Германии, Австрии и многих других европейских странах.
"Для нас, когда мы только начинали программу, оказалось большим сюрпризом узнать, насколько бережно и с интересом сохраняется память о Петре в Европе. Мы не ожидали, что обнаружим такое количество памятников, мемориальных досок и даже музеев, посвященных ему. Многие из них и сегодня являются важными объектами культурного наследия своих стран. И это позволяет нам утверждать, что Петр Великий – важная часть не только русской, но и европейской истории и культуры", – отметила Свидерская.
Аналогичные "следы" есть и в самых разных уголках нашей страны: участниками программы было выявлено и описано более 700 памятников, связанных с именем Петра и его сподвижников. По словам руководителя Института Петра Великого, эти памятники расположены на территории 50 регионов России – от Архангельска до Азова и от Калининграда до острова Беринга.
© Михаил Воскресенский
Модель корабля и карты внутри полномасштабной копии домика царя Петра I в музее-заповеднике "Коломенское"
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Модель корабля и карты внутри полномасштабной копии домика царя Петра I в музее-заповеднике "Коломенское"
© Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Павел ЛьвовЦерковь святого апостола Андрея Первозванного, построенная по указанию Петра I, на Заяцком острове
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Церковь святого апостола Андрея Первозванного, построенная по указанию Петра I, на Заяцком острове
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЦерковь святого Петра на Кочозере. Построена в 1721 году по чертежам Петра I. Поселок Марциальные воды
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Церковь святого Петра на Кочозере. Построена в 1721 году по чертежам Петра I. Поселок Марциальные воды
2 из 4
Модель корабля и карты внутри полномасштабной копии домика царя Петра I в музее-заповеднике "Коломенское"
© Михаил Воскресенский
3 из 4
Церковь святого апостола Андрея Первозванного, построенная по указанию Петра I, на Заяцком острове
4 из 4
Церковь святого Петра на Кочозере. Построена в 1721 году по чертежам Петра I. Поселок Марциальные воды
Именное клеймо
Все объекты, связанные с именем и деятельностью Петра Великого и его сподвижников, в рамках программы называют "петровскими" Это жилые и административные здания, церкви, соборы, монастыри, некрополи, плотины, парки, а также мемориальные объекты, созданные в память о великом государе.
Таким образом формируется "петровский бренд", который объединяет в себе все описанные элементы. Его продвижение – тоже одна из важных целей программы "Путь Петра Великого".
"Для нас "петровский бренд" – это принадлежность к историко-культурному наследию Петровской эпохи, если говорить практически. А если метафизически, то для меня "петровский бренд" – это приверженность европейскому выбору и европейским ценностям", – рассказала Инна Свидерская.
Памятник Петру Первому, изображенный на пятисотрублевой купюре
Продвигать такой, весьма нетривиальный "бренд" путем одной научной работы достаточно трудно. Да и маркетологи с SMM-щиками вряд ли справятся. Поэтому немаловажный компонент программы – развитие культурного туризма.
Новый взгляд
Заниматься этим призвана созданная в рамках программы ассоциация, учредителями которой являются Институт Петра Великого, Российская национальная библиотека и Фонд имени Д.С.Лихачева. В ее состав могут войти как органы власти, учреждения культуры, науки и образования, так и НКО и физические лица. Организаторы программы приглашают всех причастных к "петровской" теме присоединиться к общему делу.
"Мы будем очень рады новым партнерам, особенно в тех сферах, которые нами пока еще в меньшей степени освоены, в первую очередь это сфера туризма", – подчеркнула руководитель Института Петра Великого.
По ее словам, в ряде регионов нашей страны уже есть готовые туристические продукты, связанные с Петровской эпохой. Часть из них планируется объединить в единый маршрут, что позволит путешественникам пусть и не полностью повторить путь первого российского императора, но хотя бы пройтись по основным точкам, где он останавливался и разворачивал бурную деятельность.
"Нам хотелось бы предоставить людям возможность самим пройти дорогами Петра Великого, предложить им новый взгляд на другие страны и города, новый взгляд на историю. Наша целевая аудитория – это любознательный, интеллигентный турист, которому надоели шаблонные туристические продукты, который интересуется историей, хочет заглянуть глубже, нежели может дать стандартная туристическая картинка", – пояснила Свидерская.
Основными точками маршрута, помимо очевидных Москвы, родного города монарха, и Санкт-Петербурга, его любимого детища, станут Свердловская область с Екатеринбургом, где по указам Петра усилиями его сподвижников сооружались металлургические заводы; Карелия с Петрозаводском, само название которого отсылает нас к Петровской эпохе; Ярославская область с Переславлем-Залесским, где на Плещеевом озере создавалась потешная флотилия; Воронежская земля, ставшая родиной Азовского флота; Архангельская область с петровскими крепостями и судоверфями; Ростовская область с отвоеванным у турок Азовом и построенным по указу Петра Таганрогом; а впоследствии – и другие петровские регионы России.
Что касается европейских маршрутов, связанных с именем самодержца и его сподвижников, то пока создать единое туристическое пространство в нынешних условиях невозможно. Однако, как отметила руководитель Института Петра Великого, зарубежные партнеры программы готовы разрабатывать новые туристические продукты, посвященные личности и путешествиям Петра Великого. Правда, взгляд европейцев на фигуру российского монарха может значительно отличаться от привычной нашим согражданам риторики.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПамятник "В ознаменование 300-летия российского флота" работы Зураба Церетели на Берсеневской набережной в Москве
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Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" работы Зураба Церетели на Берсеневской набережной в Москве
© РИА Новости / Павел ЛисицынПамятник Петру I и Никите Демидову и наклонная башня Демидовых в Невьянске
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Памятник Петру I и Никите Демидову и наклонная башня Демидовых в Невьянске
1 из 3
Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" работы Зураба Церетели на Берсеневской набережной в Москве
2 из 3
Памятник Петру I и Никите Демидову и наклонная башня Демидовых в Невьянске
"Людям интересен живой человек, а не парадная отлакированная картинка. Не будем утверждать, что Петр был аскет и монах. И историки, собственно, этого не утверждают. Да, выпить Петр был не дурак, но науками интересовался еще более страстно! И тем был интересен и прекрасен – своей многогранностью", – считает Инна Свидерская.
Она также добавила, что в будущем в рамках программы планируется создать согласованную туристическую концепцию для всех участников маршрута, однако о жесткой цензуре речи не идет: "Объединяющей фигурой будет сам Петр и его неустанная забота об использовании достижений европейской цивилизации на благо России".
Подарок на праздник
Несмотря на все сложности и нюансы, в том числе привнесенные пандемией, создатели программы настроены оптимистично: по прогнозам руководителя Института Петра Великого, ряд маршрутов уже в следующем году запустят в нескольких регионах России. Все они будут объединены под "петровским брендом" в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I.
Ключевым событием юбилейного года станет международный петровский конгресс в Санкт-Петербурге, старт которого приурочен ко дню рождения монарха – 9 июня. Он продлится три дня и будет включать помимо научной составляющей много познавательных и интересных мероприятий в Северной столице.
Также учредители "Пути Петра Великого" намерены в следующем году подать заявку на сертификацию проекта в рамках программы "Культурные маршруты" Совета Европы, основанной в первую очередь на взаимодействии учреждений науки и культуры. Это позволит отечественному проекту выйти на широкую арену, привлечь больше партнеров, а также громче заявить о близости и важности европейских ценностей для России, об общем культурном и историческом наследии разных стран.
"Есть такая расхожая фраза: "Пушкин – наше все". Спорить не буду, но я бы использовала эту формулу и для нашего проекта. Нам кажется, что Петр – это тоже наше все. И многое из того, что нас сегодня окружает в повседневной жизни, к чему мы привыкли – современное летоисчисление, флот, газеты, гражданский шрифт, музеи и университеты, даже картофель и виноградные вина, – было создано волей и страстной энергией Петра, его умением находить способных людей и использовать их таланты на благо России. Петр ввел нашу страну в систему европейских государств и заставил их считаться с ней. Сама современная Россия, то есть Россия европейская, – его произведение. Хотелось бы, чтобы люди – в нашей стране и за ее пределами – помнили об этом. Это то, ради чего мы работаем", – заключила Инна Свидерская.