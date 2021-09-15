https://ria.ru/20210915/marshrut-1749970871.html

По стопам Петра I: как объединить Россию и Европу с помощью истории

По стопам Петра I: как объединить Россию и Европу с помощью истории - РИА Новости, 15.09.2021

По стопам Петра I: как объединить Россию и Европу с помощью истории

Что общего у Архангельска и Дрездена, Воронежа и Амстердама, Парижа и Таганрога? Казалось бы, ответ очевиден, но на самом деле нет: их всех, а также сотни... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:00

2021-09-15T10:00

2021-09-15T10:00

морская держава

петр i

россия

морская держава

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Что общего у Архангельска и Дрездена, Воронежа и Амстердама, Парижа и Таганрога? Казалось бы, ответ очевиден, но на самом деле нет: их всех, а также сотни других мест в России и в Европе объединяет одно – фигура Петра I. Его неуемная тяга к наукам, реформам и путешествиям привела к важным преобразованиям, память о которых сохранилась сквозь века в самых разных уголках мира.Петровским памятникам и памятным местам, личности первого российского императора, историко-культурному наследию его эпохи посвящена международная программа "Путь Петра Великого", включающая как научно-просветительскую часть, так и потенциал для развития культурного туризма. Она была учреждена более 10 лет назад в Санкт-Петербурге Институтом Петра Великого и Фондом имени Д.С.Лихачева.О том, почему идея единства культур России и Европы актуальна и в наши дни, корреспонденту РИА Новости рассказала руководитель Института Петра Великого и ассоциации "Путь Петра Великого", заместитель директора СПБ ГБУДПО "Институт культурных программ" Инна Свидерская.Культурный мостПо ее словам, одна из главных миссий программы – не только показать культурное многообразие нашей страны, но и подчеркнуть единство с европейскими гуманитарными ценностями."Цели и задачи петровской программы – это содействие изучению, сохранению и популяризации историко-культурного наследия Петровской эпохи, сотрудничеству российских и европейских учреждений культуры, науки и образования, развитие культурного туризма", – подчеркнула она, добавив, что пандемия не стала преградой для реализации этих целей, так как создателям программы удалось достаточно быстро и эффективно подстроиться под новые условия и найти новые форматы работы.Для достижения поставленных перед программой задач организаторы намерены активно взаимодействовать с отечественными и зарубежными учреждениями науки и культуры. И процесс уже запущен. По словам Свидерской, за годы работы программы было проведено множество мероприятий: ежегодные международные петровские конгрессы, конференции, семинары, выставки; реализованы научно-исследовательские и издательские проекты, посвященные материальному наследию Петровской эпохи и истории петровских городов России и Европы.В целом работа в культурном и научно-просветительском поле в наши дни особенно актуальна, так как культура вопреки политическим разночтениям, глобальным потрясениям и изменениям всегда была и остается объединяющим фактором, своеобразным мостом между разными странами, народами, людьми, убеждена руководитель Института Петра Великого.По следам царяТаким связующим звеном можно назвать и Петра I, который, как известно из школьных учебников, "прорубил окно в Европу". Однако, как отметила Свидерская, не стоит забывать, что самодержец не только сделал важный шаг на пути развития родной страны, но и "открыл" Россию для иностранцев.Память о поездке российского императора веками хранят города, дворцы, монаршие резиденции, парки, заводы, крепости и парки в Нидерландах, Франции, Бельгии, Германии, Австрии и многих других европейских странах."Для нас, когда мы только начинали программу, оказалось большим сюрпризом узнать, насколько бережно и с интересом сохраняется память о Петре в Европе. Мы не ожидали, что обнаружим такое количество памятников, мемориальных досок и даже музеев, посвященных ему. Многие из них и сегодня являются важными объектами культурного наследия своих стран. И это позволяет нам утверждать, что Петр Великий – важная часть не только русской, но и европейской истории и культуры", – отметила Свидерская.Аналогичные "следы" есть и в самых разных уголках нашей страны: участниками программы было выявлено и описано более 700 памятников, связанных с именем Петра и его сподвижников. По словам руководителя Института Петра Великого, эти памятники расположены на территории 50 регионов России – от Архангельска до Азова и от Калининграда до острова Беринга.Именное клеймоВсе объекты, связанные с именем и деятельностью Петра Великого и его сподвижников, в рамках программы называют "петровскими" Это жилые и административные здания, церкви, соборы, монастыри, некрополи, плотины, парки, а также мемориальные объекты, созданные в память о великом государе.Таким образом формируется "петровский бренд", который объединяет в себе все описанные элементы. Его продвижение – тоже одна из важных целей программы "Путь Петра Великого"."Для нас "петровский бренд" – это принадлежность к историко-культурному наследию Петровской эпохи, если говорить практически. А если метафизически, то для меня "петровский бренд" – это приверженность европейскому выбору и европейским ценностям", – рассказала Инна Свидерская.Продвигать такой, весьма нетривиальный "бренд" путем одной научной работы достаточно трудно. Да и маркетологи с SMM-щиками вряд ли справятся. Поэтому немаловажный компонент программы – развитие культурного туризма.Новый взглядЗаниматься этим призвана созданная в рамках программы ассоциация, учредителями которой являются Институт Петра Великого, Российская национальная библиотека и Фонд имени Д.С.Лихачева. В ее состав могут войти как органы власти, учреждения культуры, науки и образования, так и НКО и физические лица. Организаторы программы приглашают всех причастных к "петровской" теме присоединиться к общему делу."Мы будем очень рады новым партнерам, особенно в тех сферах, которые нами пока еще в меньшей степени освоены, в первую очередь это сфера туризма", – подчеркнула руководитель Института Петра Великого.По ее словам, в ряде регионов нашей страны уже есть готовые туристические продукты, связанные с Петровской эпохой. Часть из них планируется объединить в единый маршрут, что позволит путешественникам пусть и не полностью повторить путь первого российского императора, но хотя бы пройтись по основным точкам, где он останавливался и разворачивал бурную деятельность."Нам хотелось бы предоставить людям возможность самим пройти дорогами Петра Великого, предложить им новый взгляд на другие страны и города, новый взгляд на историю. Наша целевая аудитория – это любознательный, интеллигентный турист, которому надоели шаблонные туристические продукты, который интересуется историей, хочет заглянуть глубже, нежели может дать стандартная туристическая картинка", – пояснила Свидерская.Основными точками маршрута, помимо очевидных Москвы, родного города монарха, и Санкт-Петербурга, его любимого детища, станут Свердловская область с Екатеринбургом, где по указам Петра усилиями его сподвижников сооружались металлургические заводы; Карелия с Петрозаводском, само название которого отсылает нас к Петровской эпохе; Ярославская область с Переславлем-Залесским, где на Плещеевом озере создавалась потешная флотилия; Воронежская земля, ставшая родиной Азовского флота; Архангельская область с петровскими крепостями и судоверфями; Ростовская область с отвоеванным у турок Азовом и построенным по указу Петра Таганрогом; а впоследствии – и другие петровские регионы России.Что касается европейских маршрутов, связанных с именем самодержца и его сподвижников, то пока создать единое туристическое пространство в нынешних условиях невозможно. Однако, как отметила руководитель Института Петра Великого, зарубежные партнеры программы готовы разрабатывать новые туристические продукты, посвященные личности и путешествиям Петра Великого. Правда, взгляд европейцев на фигуру российского монарха может значительно отличаться от привычной нашим согражданам риторики."Людям интересен живой человек, а не парадная отлакированная картинка. Не будем утверждать, что Петр был аскет и монах. И историки, собственно, этого не утверждают. Да, выпить Петр был не дурак, но науками интересовался еще более страстно! И тем был интересен и прекрасен – своей многогранностью", – считает Инна Свидерская.Она также добавила, что в будущем в рамках программы планируется создать согласованную туристическую концепцию для всех участников маршрута, однако о жесткой цензуре речи не идет: "Объединяющей фигурой будет сам Петр и его неустанная забота об использовании достижений европейской цивилизации на благо России".Подарок на праздникНесмотря на все сложности и нюансы, в том числе привнесенные пандемией, создатели программы настроены оптимистично: по прогнозам руководителя Института Петра Великого, ряд маршрутов уже в следующем году запустят в нескольких регионах России. Все они будут объединены под "петровским брендом" в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I.Ключевым событием юбилейного года станет международный петровский конгресс в Санкт-Петербурге, старт которого приурочен ко дню рождения монарха – 9 июня. Он продлится три дня и будет включать помимо научной составляющей много познавательных и интересных мероприятий в Северной столице.Также учредители "Пути Петра Великого" намерены в следующем году подать заявку на сертификацию проекта в рамках программы "Культурные маршруты" Совета Европы, основанной в первую очередь на взаимодействии учреждений науки и культуры. Это позволит отечественному проекту выйти на широкую арену, привлечь больше партнеров, а также громче заявить о близости и важности европейских ценностей для России, об общем культурном и историческом наследии разных стран."Есть такая расхожая фраза: "Пушкин – наше все". Спорить не буду, но я бы использовала эту формулу и для нашего проекта. Нам кажется, что Петр – это тоже наше все. И многое из того, что нас сегодня окружает в повседневной жизни, к чему мы привыкли – современное летоисчисление, флот, газеты, гражданский шрифт, музеи и университеты, даже картофель и виноградные вина, – было создано волей и страстной энергией Петра, его умением находить способных людей и использовать их таланты на благо России. Петр ввел нашу страну в систему европейских государств и заставил их считаться с ней. Сама современная Россия, то есть Россия европейская, – его произведение. Хотелось бы, чтобы люди – в нашей стране и за ее пределами – помнили об этом. Это то, ради чего мы работаем", – заключила Инна Свидерская.

https://ria.ru/20210831/smolensk-1746520861.html

https://ria.ru/20210609/petr-1736131942.html

https://ria.ru/20210804/kaliningrad-1744199884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр i, россия, морская держава