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В Кремле отвергли возможность нового локдауна из-за коронавируса

В Кремле отвергли возможность нового локдауна из-за коронавируса - РИА Новости, 15.09.2021

В Кремле отвергли возможность нового локдауна из-за коронавируса

Власти не обсуждают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:37

2021-09-15T12:37

2021-09-15T13:30

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти не обсуждают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Такого нет вообще вопроса сейчас", — подчеркнул он.Журналисты на брифинге отметили, что вирусологи предсказывают новую волну заболеваемости в конце сентября."Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений", — прокомментировал представитель Кремля.С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний ограничения стали снимать, национальные экономики постепенно восстанавливаются.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19