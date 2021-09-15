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В Кремле отвергли возможность нового локдауна из-за коронавируса
В Кремле отвергли возможность нового локдауна из-за коронавируса - РИА Новости, 15.09.2021
В Кремле отвергли возможность нового локдауна из-за коронавируса
Власти не обсуждают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:37
2021-09-15T12:37
2021-09-15T13:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти не обсуждают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Такого нет вообще вопроса сейчас", — подчеркнул он.Журналисты на брифинге отметили, что вирусологи предсказывают новую волну заболеваемости в конце сентября."Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений", — прокомментировал представитель Кремля.С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний ограничения стали снимать, национальные экономики постепенно восстанавливаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
12:37 15.09.2021 (обновлено: 13:30 15.09.2021)
В Кремле отвергли возможность нового локдауна из-за коронавируса
Песков: о новом локдауне из-за коронавируса речи не идет