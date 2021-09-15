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В ЛНР обвинили Киев в усугублении ситуации на переговорах по Донбассу
В ЛНР обвинили Киев в усугублении ситуации на переговорах по Донбассу - РИА Новости, 15.09.2021
В ЛНР обвинили Киев в усугублении ситуации на переговорах по Донбассу
Представители Киева на заседании контактной группы по Донбассу не были готовы обсуждать ни один вопрос повестки дня, заявил глава МИД самопровозглашенной... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:26
2021-09-15T23:26
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
владислав дейнего
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Представители Киева на заседании контактной группы по Донбассу не были готовы обсуждать ни один вопрос повестки дня, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.Во вторник прошли переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. В ДНР заявляли, что на заседании контактной группы планируют обсудить регламент работы, увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков и координационный механизм реагирования на нарушения перемирия. В среду состоялось заседание контактной группы."На заседании контактной группы Украина оказалась не готова обсуждать ни один вопрос повестки дня", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.Он уточнил, что кроме этого представители Киева отказались от предложения республик письменно фиксировать ход заседаний и принятых решений, а также отвергли возможность протоколирования заседаний, назвав такую практику "пережитком советского прошлого"."По итогу заседания можно заключить, что украинская делегация продолжает заниматься казуистикой и упорно уходит от предметной работы над урегулированием конфликта, при этом пытаясь высасывать из пальца "дутые" достижения для раскручивания их в СМИ", - дополнил Дейнего.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210823/peregovory-1746808030.html
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киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, владислав дейнего, ситуация в днр и лнр
23:26 15.09.2021
 
В ЛНР обвинили Киев в усугублении ситуации на переговорах по Донбассу

Полпред ЛНР: Киев не был готов обсуждать ни один вопрос в контактной группе по Донбассу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Представители Киева на заседании контактной группы по Донбассу не были готовы обсуждать ни один вопрос повестки дня, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Во вторник прошли переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. В ДНР заявляли, что на заседании контактной группы планируют обсудить регламент работы, увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков и координационный механизм реагирования на нарушения перемирия. В среду состоялось заседание контактной группы.
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"На заседании контактной группы Украина оказалась не готова обсуждать ни один вопрос повестки дня", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
Он уточнил, что кроме этого представители Киева отказались от предложения республик письменно фиксировать ход заседаний и принятых решений, а также отвергли возможность протоколирования заседаний, назвав такую практику "пережитком советского прошлого".
"По итогу заседания можно заключить, что украинская делегация продолжает заниматься казуистикой и упорно уходит от предметной работы над урегулированием конфликта, при этом пытаясь высасывать из пальца "дутые" достижения для раскручивания их в СМИ", - дополнил Дейнего.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладислав ДейнегоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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