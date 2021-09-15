Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/lavrov-1750128508.html
Лавров рассказал, с какими европейскими странами готова общаться Россия
Лавров рассказал, с какими европейскими странами готова общаться Россия - РИА Новости, 15.09.2021
Лавров рассказал, с какими европейскими странами готова общаться Россия
Россия не будет ждать пока в Брюсселе изменят свои вкусы, а будет общаться с теми странами Евросоюза, кто к этому готов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:28
2021-09-15T11:28
в мире
москва
евросоюз
брюссель
сергей лавров
северный поток — 2
жозеп боррель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750117533_0:263:2997:1948_1920x0_80_0_0_a959f116383610f5d003c9a9e078a64c.jpg
ДУШАНБЕ, 15 сен - РИА Новости. Россия не будет ждать пока в Брюсселе изменят свои вкусы, а будет общаться с теми странами Евросоюза, кто к этому готов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля."Вчера глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выступал с речью, и он был процитирован в СМИ, как заявивший, что "нам необходимо с Россией говорить одним голосом, Россия не хочет разговаривать с Евросоюзом, а хочет разговаривать с отдельными странами-членами, а нам надо добиться того, чтобы все страны-члены требовали от России разговаривать только с Евросоюзом", - заявил министр журналистам."Совершенно поразительная логика. Потому что не мы, а Евросоюз разрушил всю архитектуру отношений, которая между нами и Брюсселем существовала… Все развалено Евросоюзом. Конечно, в такой ситуации, когда он не хочет ничего восстанавливать, конечно, мы не будем сидеть и ждать, пока кто-то у них изменит свои вкусы. Мы будем общаться с теми, кто к этому готов", - подчеркнул Лавров.Если следовать этой логике – "никто не должен сам решать свои дела с Россией, а только через Евросоюз" - это может быть намек на то, что в Брюсселе кое-кто хочет сам навязать линию агрессивного меньшинства по отношению к "Северному потоку 2" всем остальным, отметил министр.Отношения РФ с Западом ухудшились после госпереворота на Украине и на фоне ситуации в Донбассе. Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20210915/otvetstvennost-1750109533.html
https://ria.ru/20210831/vyzov-1747978050.html
москва
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750117533_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_5a9756972adda5cc510d84e05c7aff49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, москва, евросоюз, брюссель, сергей лавров, северный поток — 2, жозеп боррель, россия
11:28 15.09.2021
 
Лавров рассказал, с какими европейскими странами готова общаться Россия

Лавров: Россия будет общаться с теми странами Евросоюза, кто к этому готов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 15 сен - РИА Новости. Россия не будет ждать пока в Брюсселе изменят свои вкусы, а будет общаться с теми странами Евросоюза, кто к этому готов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Вчера глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выступал с речью, и он был процитирован в СМИ, как заявивший, что "нам необходимо с Россией говорить одним голосом, Россия не хочет разговаривать с Евросоюзом, а хочет разговаривать с отдельными странами-членами, а нам надо добиться того, чтобы все страны-члены требовали от России разговаривать только с Евросоюзом", - заявил министр журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
09:57
Россия не ответственна за миграционные кризисы в Европе, заявил Лавров
"Совершенно поразительная логика. Потому что не мы, а Евросоюз разрушил всю архитектуру отношений, которая между нами и Брюсселем существовала… Все развалено Евросоюзом. Конечно, в такой ситуации, когда он не хочет ничего восстанавливать, конечно, мы не будем сидеть и ждать, пока кто-то у них изменит свои вкусы. Мы будем общаться с теми, кто к этому готов", - подчеркнул Лавров.
Если следовать этой логике – "никто не должен сам решать свои дела с Россией, а только через Евросоюз" - это может быть намек на то, что в Брюсселе кое-кто хочет сам навязать линию агрессивного меньшинства по отношению к "Северному потоку 2" всем остальным, отметил министр.
Отношения РФ с Западом ухудшились после госпереворота на Украине и на фоне ситуации в Донбассе. Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 13:08
Глава МИД Швеции заявила о "брошенном вызове" России интересам ЕС
 
В миреМоскваЕвросоюзБрюссельСергей ЛавровСеверный поток — 2Жозеп БоррельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
Лента новостейМолния