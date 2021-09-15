https://ria.ru/20210915/lavrov-1750128508.html

Лавров рассказал, с какими европейскими странами готова общаться Россия

Лавров рассказал, с какими европейскими странами готова общаться Россия - РИА Новости, 15.09.2021

Лавров рассказал, с какими европейскими странами готова общаться Россия

Россия не будет ждать пока в Брюсселе изменят свои вкусы, а будет общаться с теми странами Евросоюза, кто к этому готов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:28

2021-09-15T11:28

2021-09-15T11:28

в мире

москва

евросоюз

брюссель

сергей лавров

северный поток — 2

жозеп боррель

россия

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ДУШАНБЕ, 15 сен - РИА Новости. Россия не будет ждать пока в Брюсселе изменят свои вкусы, а будет общаться с теми странами Евросоюза, кто к этому готов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля."Вчера глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выступал с речью, и он был процитирован в СМИ, как заявивший, что "нам необходимо с Россией говорить одним голосом, Россия не хочет разговаривать с Евросоюзом, а хочет разговаривать с отдельными странами-членами, а нам надо добиться того, чтобы все страны-члены требовали от России разговаривать только с Евросоюзом", - заявил министр журналистам."Совершенно поразительная логика. Потому что не мы, а Евросоюз разрушил всю архитектуру отношений, которая между нами и Брюсселем существовала… Все развалено Евросоюзом. Конечно, в такой ситуации, когда он не хочет ничего восстанавливать, конечно, мы не будем сидеть и ждать, пока кто-то у них изменит свои вкусы. Мы будем общаться с теми, кто к этому готов", - подчеркнул Лавров.Если следовать этой логике – "никто не должен сам решать свои дела с Россией, а только через Евросоюз" - это может быть намек на то, что в Брюсселе кое-кто хочет сам навязать линию агрессивного меньшинства по отношению к "Северному потоку 2" всем остальным, отметил министр.Отношения РФ с Западом ухудшились после госпереворота на Украине и на фоне ситуации в Донбассе. Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210915/otvetstvennost-1750109533.html

https://ria.ru/20210831/vyzov-1747978050.html

москва

брюссель

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, евросоюз, брюссель, сергей лавров, северный поток — 2, жозеп боррель, россия