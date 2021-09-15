https://ria.ru/20210915/kvartira-1750189888.html

Ярославский губернатор вручил сертификат на квартиру призеру ОИ Галашиной

Ярославский губернатор вручил сертификат на квартиру призеру ОИ Галашиной - РИА Новости, 15.09.2021

Ярославский губернатор вручил сертификат на квартиру призеру ОИ Галашиной

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов вручил сертификаты на квартиры в Ярославле серебряному призеру летних Олимпийских игр в Токио Анастасии Галашиной РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:25

2021-09-15T16:25

2021-09-15T16:43

ярославская область

общество

спорт

олимпийские игры

ярославская область

дмитрий миронов

россия

анастасия галашина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов вручил сертификаты на квартиры в Ярославле серебряному призеру летних Олимпийских игр в Токио Анастасии Галашиной и ее тренеру Светлане Самухиной, сообщило правительство региона.Награждение состоялось в рамках торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Дядьковской в областном центре."Мы все следили за выступлением Анастасии на Играх в Токио и искренне переживали за нашу спортсменку. В условиях высочайшей конкуренции ей удалось собраться с силами и показать превосходный результат. Для Анастасии это первая Олимпиада, а дебют – всегда непрост. Огромного уважения заслуживает не только медаль, которая, к слову, стала первой для сборной России в этом турнире, но и сам факт участия ярославцев на Олимпиаде", - цитирует Миронова пресс-служба областного правительства.Губернатор вручил Анастасии и тренеру Светлане Самухиной сертификаты на квартиры в новостройках Ярославля. Также им положены денежные выплаты, отмечает областное правительство. Анастасия Галашина получит 400 тысяч рублей, Светлана Самухина – 70 тысяч рублей. Еще 100 тысяч рублей получит участник Олимпийских игр в плавании на открытой воде Кирилл Абросимов, а его тренер Рафаэль Зайнагутдинов – 30 тысяч рублей.В рамках мероприятия также прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров международных соревнований.Анастасия Галашина из Ярославля завоевала первое серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Это первая олимпийская медаль сборной России в женской винтовке за последние 17 лет.

https://ria.ru/20210915/sportshkola-1750156116.html

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общество, спорт, олимпийские игры, ярославская область, дмитрий миронов, россия, анастасия галашина