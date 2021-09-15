03:47 15.09.2021 (обновлено: 10:08 15.09.2021)
Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
Читатели Yomiuri: нужно привести Россию ко "второму краху", чтобы она сама отдала Курилы
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели японской газеты Ёмиури резко отреагировали на слова президента России Владимира Путина об ответственности Японии за действия во время Второй мировой войны.
В статье издания проводятся слова российского лидера о недопустимости попыток оправдать и обелить преступников, а также их чудовищные планы, грозившие всему человечеству. В качестве примера он привел японских милитаристов наряду с нацистской Германией.
Некоторые пользователи не согласились с позицией Путина и предложили перейти к активным действиям в вопросе Курильских островов.
"Японии не нужны идиоты, которые готовы пожать руку, несмотря на такие заявления. Японии надо уйти от лживых иллюзий, укрепить связи с Западом, ввести санкции и оказать давление на Россию, чтобы путинская система рухнула. Необходимо привести Россию ко второму краху, чтобы она сама отдала острова", — заявил один из читателей.
При этом комментатор не уточнил, что подразумевал под "вторым крахом" страны, вероятно, имея в виду распад СССР.
"При помощи переговоров "северные территории" вернуть невозможно. Но многие продолжают твердить о переговорах. Безумные пацифисты", — поддержал его мнение другой юзер.
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Среди читателей нашлись те, кто не верит в возможность пересмотра территориального спора с Москвой.
"Необходимо ввести против России экономические санкции. Острова она не отдаст, даже не стоит об этом думать", — пояснил пользователь.
Часть комментаторов и вовсе назвали наступление Советского Союза в Манчжурии и разгром Квантунской армии "агрессией" против Японии.
Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. В 1956 году две страны подписали Совместную декларацию, в которой СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Москва рассчитывала, что Совместная декларация поставит точку в споре, однако Токио считал документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Позиция российской стороны к настоящему времени остается неизменной: Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не подлежит сомнению.
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