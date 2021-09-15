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Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил - РИА Новости, 15.09.2021
Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
Читатели японской газеты Ёмиури резко отреагировали на слова президента России Владимира Путина об ответственности Японии за действия во время Второй мировой... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T03:47
2021-09-15T10:08
в мире
токио
ссср
япония
владимир путин
курильские острова
вторая мировая война (1939-1945)
россия
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Японцы призвали добиться "второго краха" России после слов Путина
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели японской газеты Ёмиури резко отреагировали на слова президента России Владимира Путина об ответственности Японии за действия во время Второй мировой войны.В статье издания проводятся слова российского лидера о недопустимости попыток оправдать и обелить преступников, а также их чудовищные планы, грозившие всему человечеству. В качестве примера он привел японских милитаристов наряду с нацистской Германией.Некоторые пользователи не согласились с позицией Путина и предложили перейти к активным действиям в вопросе Курильских островов.При этом комментатор не уточнил, что подразумевал под "вторым крахом" страны, вероятно, имея в виду распад СССР."При помощи переговоров "северные территории" вернуть невозможно. Но многие продолжают твердить о переговорах. Безумные пацифисты", — поддержал его мнение другой юзер.Среди читателей нашлись те, кто не верит в возможность пересмотра территориального спора с Москвой.Часть комментаторов и вовсе назвали наступление Советского Союза в Манчжурии и разгром Квантунской армии "агрессией" против Японии.Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. В 1956 году две страны подписали Совместную декларацию, в которой СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Москва рассчитывала, что Совместная декларация поставит точку в споре, однако Токио считал документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Позиция российской стороны к настоящему времени остается неизменной: Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не подлежит сомнению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210907/kurily-1748954331.html
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в мире, токио, ссср, япония, владимир путин, курильские острова, вторая мировая война (1939-1945), россия
03:47 15.09.2021 (обновлено: 10:08 15.09.2021)
 
Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил

Читатели Yomiuri: нужно привести Россию ко "второму краху", чтобы она сама отдала Курилы

© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели японской газеты Ёмиури резко отреагировали на слова президента России Владимира Путина об ответственности Японии за действия во время Второй мировой войны.
В статье издания проводятся слова российского лидера о недопустимости попыток оправдать и обелить преступников, а также их чудовищные планы, грозившие всему человечеству. В качестве примера он привел японских милитаристов наряду с нацистской Германией.
Некоторые пользователи не согласились с позицией Путина и предложили перейти к активным действиям в вопросе Курильских островов.

"Японии не нужны идиоты, которые готовы пожать руку, несмотря на такие заявления. Японии надо уйти от лживых иллюзий, укрепить связи с Западом, ввести санкции и оказать давление на Россию, чтобы путинская система рухнула. Необходимо привести Россию ко второму краху, чтобы она сама отдала острова", — заявил один из читателей.

При этом комментатор не уточнил, что подразумевал под "вторым крахом" страны, вероятно, имея в виду распад СССР.
"При помощи переговоров "северные территории" вернуть невозможно. Но многие продолжают твердить о переговорах. Безумные пацифисты", — поддержал его мнение другой юзер.
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Среди читателей нашлись те, кто не верит в возможность пересмотра территориального спора с Москвой.
"Необходимо ввести против России экономические санкции. Острова она не отдаст, даже не стоит об этом думать", — пояснил пользователь.
Часть комментаторов и вовсе назвали наступление Советского Союза в Манчжурии и разгром Квантунской армии "агрессией" против Японии.
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Позиция российской стороны к настоящему времени остается неизменной: Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не подлежит сомнению.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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В миреТокиоСССРЯпонияВладимир ПутинКурильские островаВторая мировая война (1939-1945)Россия
 
 
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