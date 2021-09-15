https://ria.ru/20210915/kupol-1750165411.html

На Украине рассказали, как будут использовать систему "Железный купол"

На Украине рассказали, как будут использовать систему "Железный купол" - РИА Новости, 15.09.2021

На Украине рассказали, как будут использовать систему "Железный купол"

Система "Железный купол", которую США могут предоставить Украине, поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность армии, считает... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:38

2021-09-15T14:38

2021-09-15T17:41

в мире

украина

киев

сша

железный купол (про)

алексей арестович

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КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Система "Железный купол", которую США могут предоставить Украине, поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность армии, считает советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Газета Politico утверждает, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею "Железный купол", которой в настоящее время пользуется американская армия."Она прикрывает район площадью 150 квадратных километров, согласно официальным данным, и с вероятностью 90% перехватывает все ракеты, которые туда запускают. Основное ее назначение перехват неуправляемых тактических ракет дальностью до 70 километров. То что называют "Смерч", "Град" и так далее. Она может прикрыть район 15 на 10 километров, это либо город среднего размера, либо объекты критической инфраструктуры, либо район, который занимают войска. Например она способна прикрыть Мариуполь", - сказал Арестович в эфире телеканал "Украина 24" в среду.При этом он отметил, что получение этой системы важно для страны, хотя и не является панацеей. "Ни одна система вооружения не является универсальной и не выполняет все задачи. Тут главное будет, если передадут, что Украина получает оружие самых современных образцов, повышение боевой способности вооружённых сил Украины в целом и сможет прикрыть или два города ключевых, или два объекта обороны, или два объекта, а может и больше, критической инфраструктуры", - добавил он.По информации Politico, у США не так много батарей противовоздушной и противоракетной обороны, которые можно было бы отправить другим странам, однако ВС страны пытаются разобраться, как эксплуатировать две системы "Железный купол", купленные по поручению конгресса в 2019 году. Сотрудник конгресса отметил, что именно две батареи "Железного купола" - главные кандидаты на то, чтобы быть переданными Украине, пишет издание.Система ПРО "Железный купол" создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года.

https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html

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в мире, украина, киев, сша, железный купол (про), алексей арестович