https://ria.ru/20210915/kuban-1750189638.html

На Кубани начали подключение домов по программе бесплатной догазификации

На Кубани начали подключение домов по программе бесплатной догазификации - РИА Новости, 15.09.2021

На Кубани начали подключение домов по программе бесплатной догазификации

Власти Краснодарского края начали подключение первых домовладений по программе бесплатной догазификации, благодаря этому к концу 2022 года уровень газификации... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:23

2021-09-15T16:23

2021-09-15T16:23

краснодарский край

экономика

белореченск

краснодарский край

газпром

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края начали подключение первых домовладений по программе бесплатной догазификации, благодаря этому к концу 2022 года уровень газификации региона вырастет более чем на 6%, сообщает администрация края."Начинаем подключение первых домов по программе бесплатной газификации. Сети уже провели в станицах Пластуновской, Старокорсунской, Анапской, Белореченске, Горячем Ключе, Супсехе, хуторе Усатова Балка. Заявки на подключение подали уже порядка 20 тысяч жителей", - приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.По его данным, в крае развернули около 400 мобильных выездных пунктов и 58 центров в офисах газораспределительных организаций и поставщиков, чтобы жители могли оперативно подавать заявки. "Завершим работу в течение 2022 года", – уточнил Кондратьев.Как пояснили в ведомстве, согласно новому закону, газ до участка можно проводить без привлечения средств граждан. Источником финансирования станут средства Единого оператора газификации – ПАО "Газпром", а также инвестиционная надбавка газораспределительной организации. Ее можно направить на финансирование "последней мили" – строительство трубы от внутрипоселкового газопровода до границы участка. Дополнительные средства могут привлекать через льготные кредиты и займы."Благодаря этому к концу 2022 года уровень газификации Краснодарского края увеличится более чем на 6%. Сейчас он уже значительно превышает средний по стране и в настоящее время составляет 84,5%", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210915/kuban-1750182774.html

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белореченск

краснодарский край

россия

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экономика, белореченск, краснодарский край, газпром, вениамин кондратьев, россия