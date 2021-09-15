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Краснодарский край
https://ria.ru/20210915/kuban-1750189638.html
На Кубани начали подключение домов по программе бесплатной догазификации
На Кубани начали подключение домов по программе бесплатной догазификации - РИА Новости, 15.09.2021
На Кубани начали подключение домов по программе бесплатной догазификации
Власти Краснодарского края начали подключение первых домовладений по программе бесплатной догазификации, благодаря этому к концу 2022 года уровень газификации... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:23
2021-09-15T16:23
краснодарский край
экономика
белореченск
краснодарский край
газпром
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края начали подключение первых домовладений по программе бесплатной догазификации, благодаря этому к концу 2022 года уровень газификации региона вырастет более чем на 6%, сообщает администрация края."Начинаем подключение первых домов по программе бесплатной газификации. Сети уже провели в станицах Пластуновской, Старокорсунской, Анапской, Белореченске, Горячем Ключе, Супсехе, хуторе Усатова Балка. Заявки на подключение подали уже порядка 20 тысяч жителей", - приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.По его данным, в крае развернули около 400 мобильных выездных пунктов и 58 центров в офисах газораспределительных организаций и поставщиков, чтобы жители могли оперативно подавать заявки. "Завершим работу в течение 2022 года", – уточнил Кондратьев.Как пояснили в ведомстве, согласно новому закону, газ до участка можно проводить без привлечения средств граждан. Источником финансирования станут средства Единого оператора газификации – ПАО "Газпром", а также инвестиционная надбавка газораспределительной организации. Ее можно направить на финансирование "последней мили" – строительство трубы от внутрипоселкового газопровода до границы участка. Дополнительные средства могут привлекать через льготные кредиты и займы."Благодаря этому к концу 2022 года уровень газификации Краснодарского края увеличится более чем на 6%. Сейчас он уже значительно превышает средний по стране и в настоящее время составляет 84,5%", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210915/kuban-1750182774.html
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экономика, белореченск, краснодарский край, газпром, вениамин кондратьев, россия
16:23 15.09.2021
 
На Кубани начали подключение домов по программе бесплатной догазификации

Власти Краснодарского края начали подключение домов по программе бесплатной догазификации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края начали подключение первых домовладений по программе бесплатной догазификации, благодаря этому к концу 2022 года уровень газификации региона вырастет более чем на 6%, сообщает администрация края.
"Начинаем подключение первых домов по программе бесплатной газификации. Сети уже провели в станицах Пластуновской, Старокорсунской, Анапской, Белореченске, Горячем Ключе, Супсехе, хуторе Усатова Балка. Заявки на подключение подали уже порядка 20 тысяч жителей", - приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.
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По его данным, в крае развернули около 400 мобильных выездных пунктов и 58 центров в офисах газораспределительных организаций и поставщиков, чтобы жители могли оперативно подавать заявки. "Завершим работу в течение 2022 года", – уточнил Кондратьев.
Как пояснили в ведомстве, согласно новому закону, газ до участка можно проводить без привлечения средств граждан. Источником финансирования станут средства Единого оператора газификации – ПАО "Газпром", а также инвестиционная надбавка газораспределительной организации. Ее можно направить на финансирование "последней мили" – строительство трубы от внутрипоселкового газопровода до границы участка. Дополнительные средства могут привлекать через льготные кредиты и займы.
"Благодаря этому к концу 2022 года уровень газификации Краснодарского края увеличится более чем на 6%. Сейчас он уже значительно превышает средний по стране и в настоящее время составляет 84,5%", - добавили в ведомстве.
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Краснодарский крайЭкономикаБелореченскКраснодарский крайГазпромВениамин КондратьевРоссия
 
 
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