https://ria.ru/20210915/krym-1750208898.html
В Крыму обвинили Европарламент в двойных стандартах
В Крыму обвинили Европарламент в двойных стандартах - РИА Новости, 15.09.2021
В Крыму обвинили Европарламент в двойных стандартах
Предложение вводить санкции против европейских граждан за участие в наблюдении за выборами в Крыму является проявлением двойных стандартов западной демократии,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:46
2021-09-15T17:46
2021-09-15T17:46
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госдума рф
европарламент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Предложение вводить санкции против европейских граждан за участие в наблюдении за выборами в Крыму является проявлением двойных стандартов западной демократии, заявил РИА Новости председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Ранее источник в ЕП сообщил РИА Новости, что депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс внес поправку в проект доклада по отношениям Россия-ЕС, в которой предлагает, в частности, наказывать санкциями тех, кто собирается участвовать в наблюдении за ходом парламентских выборов на территории Крыма. При этом в первоначальном тексте проекта упоминание про санкции отсутствует."Хваленая западная демократия по-прежнему страдает двойными стандартами и двойной моралью. С одной стороны, они признают право наблюдения в ситуации с жесткими режимами – приезжать и смотреть, как все происходит. А у нас не оккупационная зона, Крым - это выбор свободных людей, которые в 2014 году выполнили свой долг. Поэтому пускай приезжают. И такие есть и такие будут всегда, они не боятся никаких санкций", - сказал Форманчук.Глава избиркома Михаил Малышев сообщил в среду, что для наблюдения за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы в Крыму в избирательной комиссии зарегистрировались три наблюдателя из Франции.
https://ria.ru/20210830/vybory-1747820541.html
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в мире, севастополь, госдума рф, европарламент, россия
В Крыму обвинили Европарламент в двойных стандартах
В Крыму обвинили ЕП в двойных стандартах из-за санкций за наблюдение за выборами