Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/kriptovalyuta-1750109024.html
Эксперт объяснила взаимосвязь между майнингом и ростом цен на газ
Эксперт объяснила взаимосвязь между майнингом и ростом цен на газ - РИА Новости, 15.09.2021
Эксперт объяснила взаимосвязь между майнингом и ростом цен на газ
Майнинг биткоина (ВТС) — добыча криптовалюты — в текущем году побил рекорды прошлых лет, что увеличивает спрос на электроэнергию и потребление газа, который... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:53
2021-09-15T09:53
экономика
сша
пакистан
рэу имени г. в. плеханова
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886271_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_143ed3632bac6af27bcf8e7099a9c46e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Майнинг биткоина (ВТС) — добыча криптовалюты — в текущем году побил рекорды прошлых лет, что увеличивает спрос на электроэнергию и потребление газа, который используется при ее выработке, однако напрямую это не влияет на рост европейских цен на газ, объяснила РИА Новости доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Майя Дубовик.Цена газа в Европе по итогам торговой сессии 14 сентября достигла исторического максимума, превысив отметку в 810 долларов за 1 тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, за день увеличилась на 9,4%, с начала прошлой недели выросла на 25%, а за месяц — почти в полтора раза."Учитывая роль электроэнергии в майнинге, следует ожидать, что потребление участвующего в ее выработке газа, как комплементарного товара (требующего одновременного использования другого — ред.), также резко возрастет. Однако однозначно о зависимости между ростом потребления электроэнергии на майнинг и ростом цен газа говорить не стоит", — сказала она.Уже в этом году майнинг ВТС превысил рекорды предыдущих лет, подчеркнула Дубовик. По расчетам компании BitCluster, в России плата за 1 кВт.ч. составляет 0,01– 0,1 доллара, а в мире — 0,02-0,3 доллара, электроэнергия занимает не менее 85% расходов майнера, а обслуживание, амортизация, аренда и прочее — 15%, отметила она. По оценкам экспертов, к концу 2021 года на добычу криптовалюты ежедневно будет уходить до 91 ТВт.ч., что соизмеримо с суточным потреблением электроэнергии в Пакистане, сравнила Дубовик.Спрос на газ, по словам эксперта, вырос из-за сезонности и природных катаклизмов. "Летняя жара в северном полушарии привела к необходимости резкого увеличения расхода энергии на кондиционирование, а за ним — на отопительный сезон", — уточнила Дубовик.При этом спрос на газ растет на фоне снижения производства, считает эксперт. На сокращение добычи газа повлияла пандемия. Заполненность подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе составляет примерно 71%, что на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет. А в США, по словам эксперта, заполненность на начало лета была на 7,6% ниже, чем за прошлое пятилетие, и на 16% — по сравнению с 2020 годом, согласно данным управления энергетической информации минэнерго страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/laos-1749913705.html
https://ria.ru/20210906/mayning-1748893080.html
сша
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cef8398358c76c1f1f942d4fb9e9caf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, пакистан, рэу имени г. в. плеханова, цены на нефть, россия
09:53 15.09.2021
 
Эксперт объяснила взаимосвязь между майнингом и ростом цен на газ

Эксперт Дубовик: майнинг побил рекорды прошлых лет, это увеличивает потребление газа

© Depositphotos / ScharfsinnМайнинг криптовалюты
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Depositphotos / Scharfsinn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Майнинг биткоина (ВТС) — добыча криптовалюты — в текущем году побил рекорды прошлых лет, что увеличивает спрос на электроэнергию и потребление газа, который используется при ее выработке, однако напрямую это не влияет на рост европейских цен на газ, объяснила РИА Новости доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Майя Дубовик.
Цена газа в Европе по итогам торговой сессии 14 сентября достигла исторического максимума, превысив отметку в 810 долларов за 1 тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, за день увеличилась на 9,4%, с начала прошлой недели выросла на 25%, а за месяц — почти в полтора раза.
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 19:27В мире
Лаосским компаниям позволили торговать криптовалютой
"Учитывая роль электроэнергии в майнинге, следует ожидать, что потребление участвующего в ее выработке газа, как комплементарного товара (требующего одновременного использования другого — ред.), также резко возрастет. Однако однозначно о зависимости между ростом потребления электроэнергии на майнинг и ростом цен газа говорить не стоит", — сказала она.
Уже в этом году майнинг ВТС превысил рекорды предыдущих лет, подчеркнула Дубовик. По расчетам компании BitCluster, в России плата за 1 кВт.ч. составляет 0,01– 0,1 доллара, а в мире — 0,02-0,3 доллара, электроэнергия занимает не менее 85% расходов майнера, а обслуживание, амортизация, аренда и прочее — 15%, отметила она. По оценкам экспертов, к концу 2021 года на добычу криптовалюты ежедневно будет уходить до 91 ТВт.ч., что соизмеримо с суточным потреблением электроэнергии в Пакистане, сравнила Дубовик.
Жесткий диск - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 16:23Наука
Майнеры распродают жесткие диски из-за краха новой криптовалюты
Спрос на газ, по словам эксперта, вырос из-за сезонности и природных катаклизмов. "Летняя жара в северном полушарии привела к необходимости резкого увеличения расхода энергии на кондиционирование, а за ним — на отопительный сезон", — уточнила Дубовик.
При этом спрос на газ растет на фоне снижения производства, считает эксперт. На сокращение добычи газа повлияла пандемия. Заполненность подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе составляет примерно 71%, что на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет. А в США, по словам эксперта, заполненность на начало лета была на 7,6% ниже, чем за прошлое пятилетие, и на 16% — по сравнению с 2020 годом, согласно данным управления энергетической информации минэнерго страны.
 
ЭкономикаСШАПакистанРЭУ имени Г. В. ПлехановаЦены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
Лента новостейМолния