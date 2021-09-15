https://ria.ru/20210915/kriptovalyuta-1750109024.html

Эксперт объяснила взаимосвязь между майнингом и ростом цен на газ

Эксперт объяснила взаимосвязь между майнингом и ростом цен на газ - РИА Новости, 15.09.2021

Эксперт объяснила взаимосвязь между майнингом и ростом цен на газ

Майнинг биткоина (ВТС) — добыча криптовалюты — в текущем году побил рекорды прошлых лет, что увеличивает спрос на электроэнергию и потребление газа, который... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T09:53

2021-09-15T09:53

2021-09-15T09:53

экономика

сша

пакистан

рэу имени г. в. плеханова

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Майнинг биткоина (ВТС) — добыча криптовалюты — в текущем году побил рекорды прошлых лет, что увеличивает спрос на электроэнергию и потребление газа, который используется при ее выработке, однако напрямую это не влияет на рост европейских цен на газ, объяснила РИА Новости доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Майя Дубовик.Цена газа в Европе по итогам торговой сессии 14 сентября достигла исторического максимума, превысив отметку в 810 долларов за 1 тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, за день увеличилась на 9,4%, с начала прошлой недели выросла на 25%, а за месяц — почти в полтора раза."Учитывая роль электроэнергии в майнинге, следует ожидать, что потребление участвующего в ее выработке газа, как комплементарного товара (требующего одновременного использования другого — ред.), также резко возрастет. Однако однозначно о зависимости между ростом потребления электроэнергии на майнинг и ростом цен газа говорить не стоит", — сказала она.Уже в этом году майнинг ВТС превысил рекорды предыдущих лет, подчеркнула Дубовик. По расчетам компании BitCluster, в России плата за 1 кВт.ч. составляет 0,01– 0,1 доллара, а в мире — 0,02-0,3 доллара, электроэнергия занимает не менее 85% расходов майнера, а обслуживание, амортизация, аренда и прочее — 15%, отметила она. По оценкам экспертов, к концу 2021 года на добычу криптовалюты ежедневно будет уходить до 91 ТВт.ч., что соизмеримо с суточным потреблением электроэнергии в Пакистане, сравнила Дубовик.Спрос на газ, по словам эксперта, вырос из-за сезонности и природных катаклизмов. "Летняя жара в северном полушарии привела к необходимости резкого увеличения расхода энергии на кондиционирование, а за ним — на отопительный сезон", — уточнила Дубовик.При этом спрос на газ растет на фоне снижения производства, считает эксперт. На сокращение добычи газа повлияла пандемия. Заполненность подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе составляет примерно 71%, что на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет. А в США, по словам эксперта, заполненность на начало лета была на 7,6% ниже, чем за прошлое пятилетие, и на 16% — по сравнению с 2020 годом, согласно данным управления энергетической информации минэнерго страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/laos-1749913705.html

https://ria.ru/20210906/mayning-1748893080.html

сша

пакистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, пакистан, рэу имени г. в. плеханова, цены на нефть, россия