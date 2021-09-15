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"Смертельная комбинация". Итальянцы назвали "российский кошмар" для США
"Смертельная комбинация". Итальянцы назвали "российский кошмар" для США - РИА Новости, 15.09.2021
"Смертельная комбинация". Итальянцы назвали "российский кошмар" для США
Российский ударный беспилотник "Охотник" доказывает превосходство Москвы в небе над Вашингтоном, пишет итальянское СМИ L’AntiDiplomatico. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:59
2021-09-15T19:59
в мире
сша
су-57
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский ударный беспилотник "Охотник" доказывает превосходство Москвы в небе над Вашингтоном, пишет итальянское СМИ L’AntiDiplomatico.По мнению автора статьи, беспилотные летательные аппараты будут иметь решающий вес в условной войне будущего. А самые передовые модели, оснащенные технологией "стелс", вскоре смогут действовать наравне с самыми современными истребителями.В материале отмечается, что российские разработки БПЛА вызывают серьезное беспокойство у Соединенных Штатов. При этом американские военные испытывают, по словам итальянского журналиста, "объективные экономические трудности" и "отстают от России сразу по нескольким фронтам"."Доминирование Соединенных Штатов в небе, похоже, подходит к концу. Россия, а также Китай продвигаются вперед и не собираются останавливаться", — подчеркивается в статье.Обозреватель L’AntiDiplomatico выделил "смертельную русскую комбинацию" беспилотника "Охотник", которого он также окрестил как "американский кошмар" и истребителя пятого поколения Су-57.Работая в паре, обе машины отлично дополняют друг друга, уточняется в тексте."БПЛА расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО", — объяснил журналист."Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем Су-57 осенью 2019 года. Получасовой полет состоялся в рамках программы испытаний "Охотника" и прошел "в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства", заявили в пресс-службе Минобороны."Охотник", разработанный ОКБ Сухого, должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах. Он выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.Помимо этого, он оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27. При этом на крыле аппарата нет характерных подвесов для вооружения: следовательно, средства поражения расположены внутри фюзеляжа.
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в мире, сша, су-57, россия
19:59 15.09.2021
 
"Смертельная комбинация". Итальянцы назвали "российский кошмар" для США

L’AntiDiplomatico: благодаря БПЛА "Охотник" Россия отбирает лидерство в воздухе у США

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник совершил первый совместный полет с Су-57
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский ударный беспилотник "Охотник" доказывает превосходство Москвы в небе над Вашингтоном, пишет итальянское СМИ L’AntiDiplomatico.
По мнению автора статьи, беспилотные летательные аппараты будут иметь решающий вес в условной войне будущего. А самые передовые модели, оснащенные технологией "стелс", вскоре смогут действовать наравне с самыми современными истребителями.
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В материале отмечается, что российские разработки БПЛА вызывают серьезное беспокойство у Соединенных Штатов. При этом американские военные испытывают, по словам итальянского журналиста, "объективные экономические трудности" и "отстают от России сразу по нескольким фронтам".
"Доминирование Соединенных Штатов в небе, похоже, подходит к концу. Россия, а также Китай продвигаются вперед и не собираются останавливаться", — подчеркивается в статье.
Обозреватель L’AntiDiplomatico выделил "смертельную русскую комбинацию" беспилотника "Охотник", которого он также окрестил как "американский кошмар" и истребителя пятого поколения Су-57.
Работая в паре, обе машины отлично дополняют друг друга, уточняется в тексте.
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"БПЛА расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО", — объяснил журналист.
"Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем Су-57 осенью 2019 года. Получасовой полет состоялся в рамках программы испытаний "Охотника" и прошел "в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства", заявили в пресс-службе Минобороны.
"Охотник", разработанный ОКБ Сухого, должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах. Он выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.
Помимо этого, он оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27. При этом на крыле аппарата нет характерных подвесов для вооружения: следовательно, средства поражения расположены внутри фюзеляжа.
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