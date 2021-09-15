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Выступавший против прививок израильский активист умер от COVID-19
Выступавший против прививок израильский активист умер от COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2021
Выступавший против прививок израильский активист умер от COVID-19
Израильский активист Хай Шулиан, выступавший против вакцинации и необходимости носить маски, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:20
2021-09-15T18:20
2021-09-15T18:20
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израиль
коронавирус covid-19
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Израильский активист Хай Шулиан, выступавший против вакцинации и необходимости носить маски, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал.Как сообщает телеканал, активист скончался ранее на этой неделе. Телеканал также обнародовал видеозапись, на которой активист лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус."Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь. Продолжать борьбу демонстраций", - говорит он."Мы всей семьей привились, он выбрал не делать прививку. Мы пытались с ним поговорить. Он был твёрд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал" , - сказала в интервью телеканалу сестра активиста. Она добавила, что активист умер смертью "самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака".Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,5 миллионов человек получили обе дозы прививки, третью - более 2,9 миллиона.
https://ria.ru/20210911/protest-1749705844.html
https://ria.ru/20210719/vaktsinatsiya-1741812303.html
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в мире, израиль, коронавирус covid-19
Выступавший против прививок израильский активист умер от COVID-19
Израильский активист Хай Шулиан, выступавший против вакцинации, умер от COVID-19
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Израильский активист Хай Шулиан, выступавший против вакцинации и необходимости носить маски, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал.
Как сообщает телеканал, активист скончался ранее на этой неделе. Телеканал также обнародовал видеозапись, на которой активист лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус.
"Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь. Продолжать борьбу демонстраций", - говорит он.
"Мы всей семьей привились, он выбрал не делать прививку. Мы пытались с ним поговорить. Он был твёрд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал" , - сказала в интервью телеканалу сестра активиста. Она добавила, что активист умер смертью "самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака".
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле
20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,5 миллионов человек получили обе дозы прививки, третью - более 2,9 миллиона.