https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750216910.html

Выступавший против прививок израильский активист умер от COVID-19

Выступавший против прививок израильский активист умер от COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2021

Выступавший против прививок израильский активист умер от COVID-19

Израильский активист Хай Шулиан, выступавший против вакцинации и необходимости носить маски, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:20

2021-09-15T18:20

2021-09-15T18:20

в мире

израиль

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748035685_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_cbf3084d56a0020bf49a4403cd62f515.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Израильский активист Хай Шулиан, выступавший против вакцинации и необходимости носить маски, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал.Как сообщает телеканал, активист скончался ранее на этой неделе. Телеканал также обнародовал видеозапись, на которой активист лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус."Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь. Продолжать борьбу демонстраций", - говорит он."Мы всей семьей привились, он выбрал не делать прививку. Мы пытались с ним поговорить. Он был твёрд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал" , - сказала в интервью телеканалу сестра активиста. Она добавила, что активист умер смертью "самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака".Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,5 миллионов человек получили обе дозы прививки, третью - более 2,9 миллиона.

https://ria.ru/20210911/protest-1749705844.html

https://ria.ru/20210719/vaktsinatsiya-1741812303.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, коронавирус covid-19