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В Москве выявили 1838 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1838 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.09.2021

В Москве выявили 1838 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1838, Санкт-Петербурге - 1609, Подмосковье - 790, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:19

2021-09-15T11:19

2021-09-15T11:19

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1838, Санкт-Петербурге - 1609, Подмосковье - 790, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1838, 2. Санкт-Петербург - 1609, 3. Московская область - 790", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 23, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 11.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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