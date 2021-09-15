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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750126349.html
В Москве выявили 1838 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1838 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.09.2021
В Москве выявили 1838 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1838, Санкт-Петербурге - 1609, Подмосковье - 790, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:19
2021-09-15T11:19
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1838, Санкт-Петербурге - 1609, Подмосковье - 790, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1838, 2. Санкт-Петербург - 1609, 3. Московская область - 790", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 23, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 11.
магаданская область
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:19 15.09.2021
 
В Москве выявили 1838 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 1838 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1838, Санкт-Петербурге - 1609, Подмосковье - 790, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1838, 2. Санкт-Петербург - 1609, 3. Московская область - 790", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 23, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 11.
 
Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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