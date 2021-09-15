https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750125794.html
В России за сутки 17 039 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 039 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2021
В России за сутки 17 039 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 17 039 человек после COVID-19, за все время - 6 435 072, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:17
2021-09-15T11:17
2021-09-15T11:17
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 17 039 человек после COVID-19, за все время - 6 435 072, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 039 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России – 6 435 072", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1430, Санкт-Петербурге - 902, Подмосковье - 887.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки 17 039 человек выздоровели от COVID-19
Оперштаб: в России за сутки 17 039 человек выздоровели от COVID-19