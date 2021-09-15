https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750123744.html
Попова назвала наиболее распространенный штамм коронавируса в России
Попова назвала наиболее распространенный штамм коронавируса в России - РИА Новости, 15.09.2021
Попова назвала наиболее распространенный штамм коронавируса в России
Более 95% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:07
2021-09-15T11:07
2021-09-15T11:33
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Более 95% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации сегодня больше 95% всех выявляемых (вариантов) новой коронавирусной инфекции - "дельта" штамм, также как в значительной части стран мира", - сказала Попова журналистам.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749350112.html
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11:07 15.09.2021 (обновлено: 11:33 15.09.2021)
Попова назвала наиболее распространенный штамм коронавируса в России
Попова: около 95% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм "дельта"