https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750123744.html

Попова назвала наиболее распространенный штамм коронавируса в России

Попова назвала наиболее распространенный штамм коронавируса в России - РИА Новости, 15.09.2021

Попова назвала наиболее распространенный штамм коронавируса в России

Более 95% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:07

2021-09-15T11:07

2021-09-15T11:33

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Более 95% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации сегодня больше 95% всех выявляемых (вариантов) новой коронавирусной инфекции - "дельта" штамм, также как в значительной части стран мира", - сказала Попова журналистам.

https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749350112.html

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2021

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