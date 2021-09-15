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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750123744.html
Попова назвала наиболее распространенный штамм коронавируса в России
Попова назвала наиболее распространенный штамм коронавируса в России - РИА Новости, 15.09.2021
Попова назвала наиболее распространенный штамм коронавируса в России
Более 95% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:07
2021-09-15T11:33
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Более 95% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации сегодня больше 95% всех выявляемых (вариантов) новой коронавирусной инфекции - "дельта" штамм, также как в значительной части стран мира", - сказала Попова журналистам.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749350112.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:07 15.09.2021 (обновлено: 11:33 15.09.2021)
 
Попова назвала наиболее распространенный штамм коронавируса в России

Попова: около 95% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм "дельта"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Более 95% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В Российской Федерации сегодня больше 95% всех выявляемых (вариантов) новой коронавирусной инфекции - "дельта" штамм, также как в значительной части стран мира", - сказала Попова журналистам.
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 14:24Распространение коронавируса
Иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма коронавируса
 
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