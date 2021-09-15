https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750107386.html
Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, заявила Попова
Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, заявила Попова - РИА Новости, 15.09.2021
Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, заявила Попова
Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, с гораздо лучшими показателями, чем во многих других странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:34
2021-09-15T09:34
2021-09-15T09:34
распространение коронавируса
общество
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, с гораздо лучшими показателями, чем во многих других странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня, по всем оценкам, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, наших коллег за рубежом, Российская Федерация проходит пандемию достойно и с гораздо лучшими показателями, чем в других странах мира", - сказала Попова на встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета.Она отметила, что по показателю "количество заболевших на 100 тысяч населения" Россия не поднималась выше 60 места в общем рейтинге стран.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно