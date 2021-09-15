https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750107386.html

Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, заявила Попова

Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, заявила Попова - РИА Новости, 15.09.2021

Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, заявила Попова

Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, с гораздо лучшими показателями, чем во многих других странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T09:34

2021-09-15T09:34

2021-09-15T09:34

распространение коронавируса

общество

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116473_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_d2d38a25c22d0b6ca60bec4d81a0f4d5.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, с гораздо лучшими показателями, чем во многих других странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня, по всем оценкам, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, наших коллег за рубежом, Российская Федерация проходит пандемию достойно и с гораздо лучшими показателями, чем в других странах мира", - сказала Попова на встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета.Она отметила, что по показателю "количество заболевших на 100 тысяч населения" Россия не поднималась выше 60 места в общем рейтинге стран.

https://ria.ru/20210914/murashko-1750061466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии