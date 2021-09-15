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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750107386.html
Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, заявила Попова
Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, заявила Попова - РИА Новости, 15.09.2021
Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, заявила Попова
Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, с гораздо лучшими показателями, чем во многих других странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:34
2021-09-15T09:34
распространение коронавируса
общество
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, с гораздо лучшими показателями, чем во многих других странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня, по всем оценкам, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, наших коллег за рубежом, Российская Федерация проходит пандемию достойно и с гораздо лучшими показателями, чем в других странах мира", - сказала Попова на встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета.Она отметила, что по показателю "количество заболевших на 100 тысяч населения" Россия не поднималась выше 60 места в общем рейтинге стран.
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общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
09:34 15.09.2021
 
Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Россия, по оценкам ВОЗ, проходит пандемию достойно, с гораздо лучшими показателями, чем во многих других странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня, по всем оценкам, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, наших коллег за рубежом, Российская Федерация проходит пандемию достойно и с гораздо лучшими показателями, чем в других странах мира", - сказала Попова на встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета.
Она отметила, что по показателю "количество заболевших на 100 тысяч населения" Россия не поднималась выше 60 места в общем рейтинге стран.
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Распространение коронавирусаОбществоВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус в России
 
 
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