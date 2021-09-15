https://ria.ru/20210915/kontrakt-1750117543.html

На Украине заявили о готовности продлить контракт с "Газпромом"

На Украине заявили о готовности продлить контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 15.09.2021

На Украине заявили о готовности продлить контракт с "Газпромом"

Украинские власти готовы продлить контракт с "Газпромом" на транзит сырья, об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:38

2021-09-15T10:38

2021-09-15T12:46

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алексей миллер

балтийское море

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КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Украинские власти готовы продлить контракт с "Газпромом" на транзит сырья, об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной."Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит <...> будет сохранен", — сказал он.Глава компании подчеркнул, что Киев готов вести переговоры с "Газпромом", о чем известно немецким партнерам. Однако, как отметил Витренко, само по себе продление срока действия договора не дает достаточных гарантий для сохранения прокачки через Украину."Для этого нужны в первую очередь контракты с европейскими компаниями", — добавил глава "Нафтогаза".В среду Витренко провел переговоры по ситуации с транзитом газа в ЕС с немецкой делегацией. Ее возглавил госсекретарь министерства энергетики и экономики Андреас Файхт.Россия и Украина в конце 2019 года продлили транзитный контракт на пять лет: "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Глава компании Алексей Миллер ранее заявлял, что Москва готова продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.В то же время на прошлой неделе объявили о полном окончании строительства "Северного потока — 2". Магистраль проложили в обход Украины из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Начать эксплуатацию планируют до конца года.Против трубопровода выступал Киев, опасаясь потерять доходы от транзита сырья, а также США, которые заинтересованы в продвижении своего СПГ в Европу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/gaz-1750102913.html

https://ria.ru/20210911/gaz-1749673927.html

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