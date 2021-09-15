10:38 15.09.2021 (обновлено: 12:46 15.09.2021)
На Украине заявили о готовности продлить контракт с "Газпромом"
Глава "Нафтогаза" Витренко: Киев готов продлить контракт на транзит с "Газпромом"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Украинские власти готовы продлить контракт с "Газпромом" на транзит сырья, об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной.
"Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит <...> будет сохранен", — сказал он.
Глава компании подчеркнул, что Киев готов вести переговоры с "Газпромом", о чем известно немецким партнерам. Однако, как отметил Витренко, само по себе продление срока действия договора не дает достаточных гарантий для сохранения прокачки через Украину.
"Для этого нужны в первую очередь контракты с европейскими компаниями", — добавил глава "Нафтогаза".
В среду Витренко провел переговоры по ситуации с транзитом газа в ЕС с немецкой делегацией. Ее возглавил госсекретарь министерства энергетики и экономики Андреас Файхт.
Россия и Украина в конце 2019 года продлили транзитный контракт на пять лет: "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Глава компании Алексей Миллер ранее заявлял, что Москва готова продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
В то же время на прошлой неделе объявили о полном окончании строительства "Северного потока — 2". Магистраль проложили в обход Украины из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Начать эксплуатацию планируют до конца года.