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На Украине заявили о готовности продлить контракт с "Газпромом"
На Украине заявили о готовности продлить контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 15.09.2021
На Украине заявили о готовности продлить контракт с "Газпромом"
Украинские власти готовы продлить контракт с "Газпромом" на транзит сырья, об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:38
2021-09-15T12:46
в мире
киев
германия
газпром
нафтогаз украины
экономика
алексей миллер
балтийское море
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КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Украинские власти готовы продлить контракт с "Газпромом" на транзит сырья, об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной."Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит &lt;...&gt; будет сохранен", — сказал он.Глава компании подчеркнул, что Киев готов вести переговоры с "Газпромом", о чем известно немецким партнерам. Однако, как отметил Витренко, само по себе продление срока действия договора не дает достаточных гарантий для сохранения прокачки через Украину."Для этого нужны в первую очередь контракты с европейскими компаниями", — добавил глава "Нафтогаза".В среду Витренко провел переговоры по ситуации с транзитом газа в ЕС с немецкой делегацией. Ее возглавил госсекретарь министерства энергетики и экономики Андреас Файхт.Россия и Украина в конце 2019 года продлили транзитный контракт на пять лет: "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Глава компании Алексей Миллер ранее заявлял, что Москва готова продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.В то же время на прошлой неделе объявили о полном окончании строительства "Северного потока — 2". Магистраль проложили в обход Украины из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Начать эксплуатацию планируют до конца года.Против трубопровода выступал Киев, опасаясь потерять доходы от транзита сырья, а также США, которые заинтересованы в продвижении своего СПГ в Европу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/gaz-1750102913.html
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в мире, киев, германия, газпром, нафтогаз украины, экономика, алексей миллер, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, цены на нефть, россия
10:38 15.09.2021 (обновлено: 12:46 15.09.2021)
 
На Украине заявили о готовности продлить контракт с "Газпромом"

Глава "Нафтогаза" Витренко: Киев готов продлить контракт на транзит с "Газпромом"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Украинские власти готовы продлить контракт с "Газпромом" на транзит сырья, об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной.
"Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит <...> будет сохранен", — сказал он.
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Глава компании подчеркнул, что Киев готов вести переговоры с "Газпромом", о чем известно немецким партнерам. Однако, как отметил Витренко, само по себе продление срока действия договора не дает достаточных гарантий для сохранения прокачки через Украину.
"Для этого нужны в первую очередь контракты с европейскими компаниями", — добавил глава "Нафтогаза".
В среду Витренко провел переговоры по ситуации с транзитом газа в ЕС с немецкой делегацией. Ее возглавил госсекретарь министерства энергетики и экономики Андреас Файхт.
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Россия и Украина в конце 2019 года продлили транзитный контракт на пять лет: "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Глава компании Алексей Миллер ранее заявлял, что Москва готова продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
В то же время на прошлой неделе объявили о полном окончании строительства "Северного потока — 2". Магистраль проложили в обход Украины из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Начать эксплуатацию планируют до конца года.
Против трубопровода выступал Киев, опасаясь потерять доходы от транзита сырья, а также США, которые заинтересованы в продвижении своего СПГ в Европу.
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
12:42Инфографика
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
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В миреКиевГерманияГазпромНафтогаз УкраиныЭкономикаАлексей МиллерБалтийское мореЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Цены на нефтьРоссия
 
 
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