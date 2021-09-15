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В Подмосковье завели дело после дорожного конфликта с топором и пистолетом
В Подмосковье завели дело после дорожного конфликта с топором и пистолетом - РИА Новости, 15.09.2021
В Подмосковье завели дело после дорожного конфликта с топором и пистолетом
Уголовное дело о побоях возбуждено после дорожного конфликта на трассе под Серпуховом, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:11
2021-09-15T14:11
происшествия
серпухов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уголовное дело о побоях возбуждено после дорожного конфликта на трассе под Серпуховом, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.Ранее главк сообщал, что 39-летняя пассажирка легковушки поругалась с водителем грузовика, а тот разбил ей лобовое стекло. Водитель грузовика же утверждает, что мужчина и женщина из легковушки "выражались грубой нецензурной бранью, угрожали ему предметом, похожим на пистолет, и топором"."По факту дорожного конфликта, произошедшего на 98-м км автодороги М-2 "Крым", возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ "Побои", – говорится в сообщении ГУМВД.Отмечается, что водитель грузовика обратился в Серпуховскую городскую больницу с травмами, предположительно, полученными вследствие распыления неизвестного вещества из газового баллончика.
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происшествия, серпухов, авто, россия
14:11 15.09.2021
 
В Подмосковье завели дело после дорожного конфликта с топором и пистолетом

В Подмосковье завели уголовное дело после дорожного конфликта с топором и пистолетом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уголовное дело о побоях возбуждено после дорожного конфликта на трассе под Серпуховом, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Ранее главк сообщал, что 39-летняя пассажирка легковушки поругалась с водителем грузовика, а тот разбил ей лобовое стекло. Водитель грузовика же утверждает, что мужчина и женщина из легковушки "выражались грубой нецензурной бранью, угрожали ему предметом, похожим на пистолет, и топором".
Топор - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 14:22В России
Житель Подмосковья зарубил топором двух близких родственниц
"По факту дорожного конфликта, произошедшего на 98-м км автодороги М-2 "Крым", возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ "Побои", – говорится в сообщении ГУМВД.
Отмечается, что водитель грузовика обратился в Серпуховскую городскую больницу с травмами, предположительно, полученными вследствие распыления неизвестного вещества из газового баллончика.
 
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