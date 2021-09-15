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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 15.09.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР
Российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:36
2021-09-15T12:36
2021-09-15T12:50
в мире
кндр (северная корея)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Северная Корея провела два пуска ракет в 12.38 и 12.43 (06.38 и 06.43 мск). Военные Южной Кореи и Японии допускают возможность, что это были баллистические ракеты. Предыдущий пуск баллистической ракеты был осуществлен полгода назад - 25 марта этого года. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии."Мы традиционно призываем обе стороны (Южную Корею и КНДР) избегать каких-либо действий, которые могли бы вести к нагнетанию напряженности", - добавил пресс-секретарь российского президента.
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в мире, кндр (северная корея), дмитрий песков, россия
12:36 15.09.2021 (обновлено: 12:50 15.09.2021)
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР
Песков: российские военные наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Северная Корея провела два пуска ракет в 12.38 и 12.43 (06.38 и 06.43 мск). Военные Южной Кореи и Японии допускают возможность, что это были баллистические ракеты. Предыдущий пуск баллистической ракеты был осуществлен полгода назад - 25 марта этого года. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
"Наши военные, естественно, самым тщательным образом наблюдают за ситуацией в этом регионе", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, следят ли за ситуаций с пусками в Кремле.
"Мы традиционно призываем обе стороны (Южную Корею и КНДР) избегать каких-либо действий, которые могли бы вести к нагнетанию напряженности", - добавил пресс-секретарь российского президента.