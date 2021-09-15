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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 15.09.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР

Российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:36

2021-09-15T12:36

2021-09-15T12:50

в мире

кндр (северная корея)

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Северная Корея провела два пуска ракет в 12.38 и 12.43 (06.38 и 06.43 мск). Военные Южной Кореи и Японии допускают возможность, что это были баллистические ракеты. Предыдущий пуск баллистической ракеты был осуществлен полгода назад - 25 марта этого года. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии."Мы традиционно призываем обе стороны (Южную Корею и КНДР) избегать каких-либо действий, которые могли бы вести к нагнетанию напряженности", - добавил пресс-секретарь российского президента.

кндр (северная корея)

россия

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2021

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в мире, кндр (северная корея), дмитрий песков, россия