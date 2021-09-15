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Эксперт рассказал, с чем связаны частые пуски северокорейских ракет
Эксперт рассказал, с чем связаны частые пуски северокорейских ракет - РИА Новости, 15.09.2021
Эксперт рассказал, с чем связаны частые пуски северокорейских ракет
Вторые за последние несколько дней пуски ракет КНДР могут быть вызваны технической необходимостью испытать новые разработки вооружения, а также желанием... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T08:15
2021-09-15T08:15
в мире
сша
япония
кндр (северная корея)
артем лукин
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Вторые за последние несколько дней пуски ракет КНДР могут быть вызваны технической необходимостью испытать новые разработки вооружения, а также желанием напомнить о себе США и укрепить моральный дух северокорейского народа, сообщил РИА Новости замдиректора по науке Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.Управление безопасности на море Японии зафиксировало пуск снаряда с территории Северной Кореи в 12.38 (06.38 мск) среды. Киодо сообщило, что, по предположению правительства Японии, КНДР запустила баллистическую ракету. Позже служба безопасности на море Японии информировала о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи. В понедельник КНДР сообщала об успешных испытаниях крылатой ракеты большой дальности. За время 7580 секунд (2 часа 6 минут) ракета смогла поразить цель на расстоянии 1500 километров.По его словам, кроме того, несколько пусков с территории КНДР за короткий срок могут быть сигналом США и Южной Корее, что надо помнить о Северной Корее."После прихода администрации Джо Байдена стало очевидно, что КНДР не числится в списках приоритетов для Вашингтона. Сегодня США заняли довольно пассивную позицию в отношении переговоров с КНДР – американцы говорят, что они готовы на переговоры, но не на уступки. Возможно, этими запусками Северная Корея хочет повысить свою приоритетность для США, напомнить о своем существовании, напомнить американцам, что стоит вести переговоры и быть готовым к уступкам", - отметил собеседник.Лукин также добавил, что третья возможная причина частых пусков – это желание руководства КНДР укрепить моральный дух населения на фоне изоляции.
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сша
япония
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в мире, сша, япония, кндр (северная корея), артем лукин
08:15 15.09.2021
 
Эксперт рассказал, с чем связаны частые пуски северокорейских ракет

Востоковед Лукин: частые пуски северокорейских ракет могут быть сигналом США и Южной Корее

© REUTERS / KCNAИспытание крылатых ракет большой дальности в Северной Корее
Испытание крылатых ракет большой дальности в Северной Корее - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / KCNA
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Вторые за последние несколько дней пуски ракет КНДР могут быть вызваны технической необходимостью испытать новые разработки вооружения, а также желанием напомнить о себе США и укрепить моральный дух северокорейского народа, сообщил РИА Новости замдиректора по науке Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.
Управление безопасности на море Японии зафиксировало пуск снаряда с территории Северной Кореи в 12.38 (06.38 мск) среды. Киодо сообщило, что, по предположению правительства Японии, КНДР запустила баллистическую ракету. Позже служба безопасности на море Японии информировала о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи. В понедельник КНДР сообщала об успешных испытаниях крылатой ракеты большой дальности. За время 7580 секунд (2 часа 6 минут) ракета смогла поразить цель на расстоянии 1500 километров.
"Тут может быть несколько объяснений (частоте пусков), которые дополняют друг друга. Во-первых, КНДР до последнего времени не очень часто производила испытания. Вероятно, у них образовалась техническая необходимость протестировать разработки, которые за это время появились. Разработка ракетной техники у них идет, и все нужно испытывать "в полете". Видимо, подошел очередной этап", - сказал Лукин.
По его словам, кроме того, несколько пусков с территории КНДР за короткий срок могут быть сигналом США и Южной Корее, что надо помнить о Северной Корее.
"После прихода администрации Джо Байдена стало очевидно, что КНДР не числится в списках приоритетов для Вашингтона. Сегодня США заняли довольно пассивную позицию в отношении переговоров с КНДР – американцы говорят, что они готовы на переговоры, но не на уступки. Возможно, этими запусками Северная Корея хочет повысить свою приоритетность для США, напомнить о своем существовании, напомнить американцам, что стоит вести переговоры и быть готовым к уступкам", - отметил собеседник.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 20:36
Белый дом отреагировал на испытание новой крылатой ракеты в КНДР
Лукин также добавил, что третья возможная причина частых пусков – это желание руководства КНДР укрепить моральный дух населения на фоне изоляции.
"Возможно, это сигналы собственному населению, элитам, что, несмотря на тяготы, которые имеют место в Северной Корее из-за изоляции в силу коронавируса и санкций, в КНДР продолжают создавать новейшие образцы вооружений, желание показать, что это великая держава. Это все призвано укрепить моральный дух нации", - резюмировал Лукин.
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В миреСШАЯпонияКНДР (Северная Корея)Артем Лукин
 
 
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