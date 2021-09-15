https://ria.ru/20210915/kndr-1750102763.html

Эксперт рассказал, с чем связаны частые пуски северокорейских ракет

Эксперт рассказал, с чем связаны частые пуски северокорейских ракет - РИА Новости, 15.09.2021

Эксперт рассказал, с чем связаны частые пуски северокорейских ракет

Вторые за последние несколько дней пуски ракет КНДР могут быть вызваны технической необходимостью испытать новые разработки вооружения, а также желанием... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T08:15

2021-09-15T08:15

2021-09-15T08:15

в мире

сша

япония

кндр (северная корея)

артем лукин

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Вторые за последние несколько дней пуски ракет КНДР могут быть вызваны технической необходимостью испытать новые разработки вооружения, а также желанием напомнить о себе США и укрепить моральный дух северокорейского народа, сообщил РИА Новости замдиректора по науке Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.Управление безопасности на море Японии зафиксировало пуск снаряда с территории Северной Кореи в 12.38 (06.38 мск) среды. Киодо сообщило, что, по предположению правительства Японии, КНДР запустила баллистическую ракету. Позже служба безопасности на море Японии информировала о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи. В понедельник КНДР сообщала об успешных испытаниях крылатой ракеты большой дальности. За время 7580 секунд (2 часа 6 минут) ракета смогла поразить цель на расстоянии 1500 километров.По его словам, кроме того, несколько пусков с территории КНДР за короткий срок могут быть сигналом США и Южной Корее, что надо помнить о Северной Корее."После прихода администрации Джо Байдена стало очевидно, что КНДР не числится в списках приоритетов для Вашингтона. Сегодня США заняли довольно пассивную позицию в отношении переговоров с КНДР – американцы говорят, что они готовы на переговоры, но не на уступки. Возможно, этими запусками Северная Корея хочет повысить свою приоритетность для США, напомнить о своем существовании, напомнить американцам, что стоит вести переговоры и быть готовым к уступкам", - отметил собеседник.Лукин также добавил, что третья возможная причина частых пусков – это желание руководства КНДР укрепить моральный дух населения на фоне изоляции.

https://ria.ru/20210913/raketa-1749919836.html

https://ria.ru/20210913/kndr-1749828598.html

сша

япония

кндр (северная корея)

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в мире, сша, япония, кндр (северная корея), артем лукин