https://ria.ru/20210915/klimat-1750112072.html
Эксперты оценили шансы избежать катастрофических изменений климата
Эксперты оценили шансы избежать катастрофических изменений климата - РИА Новости, 15.09.2021
Эксперты оценили шансы избежать катастрофических изменений климата
Мир столкнется с серьезными и меняющими жизнь климатическими последствиями в 2040-2050 годах и далее, если выбросы парниковых газов резко не сократятся к 2030... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:11
2021-09-15T10:11
2021-09-15T10:11
в мире
великобритания
chatham house
выход сша из соглашения по климату
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ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости. Мир столкнется с серьезными и меняющими жизнь климатическими последствиями в 2040-2050 годах и далее, если выбросы парниковых газов резко не сократятся к 2030 году, говорится в докладе британского Королевского института международных отношений (Chatham House).Доклад подготовлен в целях оценки рисков изменения климата для глав правительств и министров в преддверии конференции ООН по изменению климата в Глазго в ноябре (COP26).Кроме того, по их оценке, урожайность сельскохозяйственных культур может снизиться на 30% к 2050 году, в то время как с учетом роста населения будет требоваться на 50% больше продовольствия. В то же время вероятность потери урожая на 10% или более к 2040-м годам в четырех ведущих странах-производителях кукурузы (США, Китай, Бразилия и Аргентина) возрастет до 40-70%.Согласно докладу, к 2040 году почти 700 миллионов человек ежегодно могут страдать от периодов засухи продолжительностью не менее шести месяцев.Эксперты добавляют, что к 2100 году почти 200 миллионов человек во всем мире, вероятно, будут жить ниже 100-летнего уровня наводнения (при котором вода начинает переливаться в окрестности) и почти 60 миллионов человек каждый год могут страдать от наводнений. Они поясняют, что повышение относительного уровня моря всего на 1 метр увеличивает вероятность таких наводнений в 40 раз для Шанхая, в 200 раз - для Нью-Йорка и в 1000 раз - для Калькутты."Без радикальных действий по всем направлениям, но особенно в отношении крупных источников выбросов, экстремальные температуры, резкое падение урожайности сельскохозяйственных культур и длительные сильные засухи, вероятно, приведут к миллионам дополнительных смертей в следующем десятилетии", - отметил старший научный сотрудник программы "Окружающая среда и общество" Chatham House и автор доклада Дэниел Квиггин.Анализ, проведенный экспертами Chatham House, показывает, что обязательства, взятые правительствами на совещании ООН по изменению климата в Париже в 2015 году - которые должны быть обновлены к встрече в Глазго в ноябре - дают миру менее 5% шансов на сохранение уровня потепления ниже 2 градусов и менее 1% шансов на сохранение его ниже 1,5 градуса, что было определено как цель для предотвращения наихудших последствий изменения климата.COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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в мире, великобритания, chatham house, выход сша из соглашения по климату
Эксперты оценили шансы избежать катастрофических изменений климата
Британские эксперты: шанс избежать катастрофических изменений климата не превышает 1%
ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости. Мир столкнется с серьезными и меняющими жизнь климатическими последствиями в 2040-2050 годах и далее, если выбросы парниковых газов резко не сократятся к 2030 году, говорится в докладе британского Королевского института международных отношений (Chatham House).
Доклад подготовлен в целях оценки рисков изменения климата для глав правительств и министров в преддверии конференции ООН
по изменению климата в Глазго
в ноябре (COP26).
"К 2030-м годам экстремальные температуры будут означать, что более 400 миллионов человек в год, вероятно, не смогут работать на улице, а 10 миллионов человек в год, скорее всего, умрут на улице. К 2050 году более 70% людей в каждом регионе мира, вероятно, будут испытывать периоды экстремальной жары каждый год", - предупреждают эксперты.
Кроме того, по их оценке, урожайность сельскохозяйственных культур может снизиться на 30% к 2050 году, в то время как с учетом роста населения будет требоваться на 50% больше продовольствия. В то же время вероятность потери урожая на 10% или более к 2040-м годам в четырех ведущих странах-производителях кукурузы (США
, Китай
, Бразилия
и Аргентина
) возрастет до 40-70%.
Согласно докладу, к 2040 году почти 700 миллионов человек ежегодно могут страдать от периодов засухи продолжительностью не менее шести месяцев.
Эксперты добавляют, что к 2100 году почти 200 миллионов человек во всем мире, вероятно, будут жить ниже 100-летнего уровня наводнения (при котором вода начинает переливаться в окрестности) и почти 60 миллионов человек каждый год могут страдать от наводнений. Они поясняют, что повышение относительного уровня моря всего на 1 метр увеличивает вероятность таких наводнений в 40 раз для Шанхая, в 200 раз - для Нью-Йорка и в 1000 раз - для Калькутты.
"Без радикальных действий по всем направлениям, но особенно в отношении крупных источников выбросов, экстремальные температуры, резкое падение урожайности сельскохозяйственных культур и длительные сильные засухи, вероятно, приведут к миллионам дополнительных смертей в следующем десятилетии", - отметил старший научный сотрудник программы "Окружающая среда и общество" Chatham House
и автор доклада Дэниел Квиггин.
Анализ, проведенный экспертами Chatham House, показывает, что обязательства, взятые правительствами на совещании ООН по изменению климата в Париже
в 2015 году - которые должны быть обновлены к встрече в Глазго в ноябре - дают миру менее 5% шансов на сохранение уровня потепления ниже 2 градусов и менее 1% шансов на сохранение его ниже 1,5 градуса, что было определено как цель для предотвращения наихудших последствий изменения климата.
"Нынешние темпы глобальных усилий по декарбонизации ставят мир на путь потепления по меньшей мере на 2,7 градуса к концу столетия и предполагают 10-процентную вероятность потепления на 3,5 градуса. Новые предложения некоторых правительств по дальнейшему сокращению выбросов ("определяемый на национальном уровне вклад") не соответствуют тому, что требуется для поддержания потепления ниже безопасного порога в 1,5 градуса, в то время как нескольким крупным экономикам еще предстоит выполнить дальнейшие цели по сокращению выбросов", - указал Квиггин.
COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.