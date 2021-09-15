https://ria.ru/20210915/klimat-1750112072.html

Эксперты оценили шансы избежать катастрофических изменений климата

Эксперты оценили шансы избежать катастрофических изменений климата - РИА Новости, 15.09.2021

Эксперты оценили шансы избежать катастрофических изменений климата

Мир столкнется с серьезными и меняющими жизнь климатическими последствиями в 2040-2050 годах и далее, если выбросы парниковых газов резко не сократятся к 2030... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:11

2021-09-15T10:11

2021-09-15T10:11

в мире

великобритания

chatham house

выход сша из соглашения по климату

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ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости. Мир столкнется с серьезными и меняющими жизнь климатическими последствиями в 2040-2050 годах и далее, если выбросы парниковых газов резко не сократятся к 2030 году, говорится в докладе британского Королевского института международных отношений (Chatham House).Доклад подготовлен в целях оценки рисков изменения климата для глав правительств и министров в преддверии конференции ООН по изменению климата в Глазго в ноябре (COP26).Кроме того, по их оценке, урожайность сельскохозяйственных культур может снизиться на 30% к 2050 году, в то время как с учетом роста населения будет требоваться на 50% больше продовольствия. В то же время вероятность потери урожая на 10% или более к 2040-м годам в четырех ведущих странах-производителях кукурузы (США, Китай, Бразилия и Аргентина) возрастет до 40-70%.Согласно докладу, к 2040 году почти 700 миллионов человек ежегодно могут страдать от периодов засухи продолжительностью не менее шести месяцев.Эксперты добавляют, что к 2100 году почти 200 миллионов человек во всем мире, вероятно, будут жить ниже 100-летнего уровня наводнения (при котором вода начинает переливаться в окрестности) и почти 60 миллионов человек каждый год могут страдать от наводнений. Они поясняют, что повышение относительного уровня моря всего на 1 метр увеличивает вероятность таких наводнений в 40 раз для Шанхая, в 200 раз - для Нью-Йорка и в 1000 раз - для Калькутты."Без радикальных действий по всем направлениям, но особенно в отношении крупных источников выбросов, экстремальные температуры, резкое падение урожайности сельскохозяйственных культур и длительные сильные засухи, вероятно, приведут к миллионам дополнительных смертей в следующем десятилетии", - отметил старший научный сотрудник программы "Окружающая среда и общество" Chatham House и автор доклада Дэниел Квиггин.Анализ, проведенный экспертами Chatham House, показывает, что обязательства, взятые правительствами на совещании ООН по изменению климата в Париже в 2015 году - которые должны быть обновлены к встрече в Глазго в ноябре - дают миру менее 5% шансов на сохранение уровня потепления ниже 2 градусов и менее 1% шансов на сохранение его ниже 1,5 градуса, что было определено как цель для предотвращения наихудших последствий изменения климата.COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

https://ria.ru/20210914/klimat-1749979389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, chatham house, выход сша из соглашения по климату