https://ria.ru/20210915/kitay-1750125424.html

Станет ли Китай мировым лидером в искусственном интеллекте

Станет ли Китай мировым лидером в искусственном интеллекте - РИА Новости, 15.09.2021

Станет ли Китай мировым лидером в искусственном интеллекте

Приложение Tik-Tok, в котором можно создавать короткие видео, за последний год покорило мир. Сервисом пользуются и дети, и звезды шоу-бизнеса, и ученые. За... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:28

2021-09-15T11:28

2021-09-15T11:28

россия-китай: главное

технологии

шанхай

китай

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МОСКВА, 15 сен – Проект "Россия-Китай: Главное". Приложение Tik-Tok, в котором можно создавать короткие видео, за последний год покорило мир. Сервисом пользуются и дети, и звезды шоу-бизнеса, и ученые. За мировой сенсацией стоит китайский конгломерат, занимающийся, в том числе, развитием искусственного интеллекта. Именно эта индустрия в ближайшие годы станет главным двигателем китайского развития. Более того, КНР уже вышел в мировые лидеры по развитию технологий ИИ. Как ему это удалось – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Необычная студенткаВ 2021 году в пекинский университет Цинхуа – один из самых престижных в Китае – поступила необычная студентка. С сентября занятия в вузе впервые начала девушка с искусственным интеллектом. Ее зовут Хуа Чжибин, и она создана на основе ИИ-модели Wudao 2.0, разработанной Пекинской академией искусственного интеллекта. Фото виртуальной ученицы облетели весь Weibo – китайский аналог соцсети Twitter, и сделали из Хуа Чжибин настоящую звезду.Несмотря на то, что девушка не обладает человеческим интеллектом, она может учиться. Информацию она воспринимает в форме текстов, изображений и видео, пояснили в университете. Правда, от остальных студентов Хуа все же будет отставать: за первый год обучения она научится думать, как 12-летний ребенок. Тем не менее, по ее же словам, она с детства любит литературу и искусство. Хуа также умеет рисовать и писать стихи, а в будущем сможет даже создавать интернет-сайты.Цель создания Хуа Чжибин – разработать стандартизированную систему ИИ, которая сможет выполнять множество интеллектуальных задач, которые до этого были по силам только людям. Над ее созданием трудились более сотни ученых, и им удалось сделать девушку "умнее" ее американского предшественника – модели ИИ GPT-3, который выпустили в 2020 году. У Хуа в 10 раз больше параметров, чем у ее собрата, который удивил мир тем, что смог сам написать складное сочинение.Интеллектуальный рекордсменДо недавнего времени Америка была неоспоримым мировым лидером в изучении рукотворного интеллекта, однако на пятки Штатам наступает Китай. И это с тревогой воспринимают на Западе, ведь две крупнейшие экономики мира все активнее борются за технологическое превосходство. В 2020 году КНР впервые обошла США по количеству цитирований научных работ об ИИ. В Китае указывают, что это – показатель качества китайских исследований.По информации Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, масштаб индустрии искусственного интеллекта в Китае в 2020 году превысил 40 миллиардов долларов. Данные также показывают, что масштабы глобальной индустрии ИИ выросли на 12% в годовом исчислении до 156,5 миллиарда долларов в 2020 году, в то время, как в Китае ежегодный рост составил все 15%.ИИ повсюдуСейчас искусственный интеллект в том или ином виде можно увидеть в любом, даже самом неожиданном месте. Например, он может помочь правильно рассортировать мусор. "Умные мусорные урны" могут распознавать вид отходов по этикетке, если предмет поднести к сканеру. Затем встроенная ИИ-система отсортирует мусор сама.Такие устройства уже есть в Шанхае, там их представляли на Всемирной конференции по искусственному интеллекту еще в 2019 году.Ведущая китайская онлайн-платформа для вызова такси Didi Chuxing установила камеры внутри каждого автомобиля премиум класса. Визуальный анализ ИИ может отслеживать небезопасное поведение водителя во время вождения. Так, ИИ отследит и поможет принять меры, если водитель засыпает за рулем или играет в игру на телефоне.В 2017 году китайское руководство опубликовало план создания ИИ нового поколения, пообещав сделать отрасль новым основным двигателем роста экономики и улучшить жизнь людей к 2020 году. А к 2030 году - сделать страну мировым центром инноваций в области ИИ.Одна из причин, по которой Китай так быстро развивается в области искусственного интеллекта, — объем данных, которые он генерирует. К 2030 году около восьми миллиардов устройств в Китае будут подключены друг к другу через интернет вещей — сеть передачи данных между объектами со встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом. Эти устройства, установленные в домах, автомобилях, офисах, заводах производят огромное количество данных.Китай также рассматривает ИИ как возможность восполнить нехватку рабочей силы, ведь страна вскоре может столкнуться со старением населения и нехваткой рабочих рук. Так или иначе, за искусственным интеллектом в любой стране – будущее. И в Китае вовремя это поняли.

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https://ria.ru/20210914/mashiny-1750051944.html

шанхай

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, шанхай, китай