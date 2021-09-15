https://ria.ru/20210915/kipur-1750213989.html

Авиасообщение с Израилем прекратилось из-за Судного дня

Авиасообщение с Израилем прекратилось из-за Судного дня - РИА Новости, 15.09.2021

Авиасообщение с Израилем прекратилось из-за Судного дня

Работа общественного транспорта и авиасообщение прекратились в Израиле до вечера четверга в связи с отмечаемым сегодня и завтра постом Йом Кипур (Судным Днем),... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T19:30

2021-09-15T19:30

2021-09-15T19:38

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Работа общественного транспорта и авиасообщение прекратились в Израиле до вечера четверга в связи с отмечаемым сегодня и завтра постом Йом Кипур (Судным Днем), сообщает государственная телерадиокорпорация КАН."Движение самолетов остановлено в аэропорту Бен-Гурион. Завтра первый самолет вылетит из аэропорта в 23:30, первое приземление самолета состоится на полчаса раньше. В ближайший час движение общественного транспорта междугородних и городских автобусов постепенно прекратится", - говорится в публикации.С 15.00 закрыты магазины и учреждения, прекращают вещание израильские телеканалы. С заката по всей стране прекратится автомобильное движение, несмотря на то, что специального закона на этот счёт не существует. На автотрассы в Йом Кипур выезжают только машины полиции, скорой помощи и других экстренных служб, а в городах со светским населением - велосипедисты и роллеры.Согласно традициям иудаизма, Йом Кипур завершает первые 10 дней первого в году месяца тишрей, которые должны быть посвящены прощению и покаянию. Это самый святой день для верующего иудея в году и самый строгий пост, от соблюдения которого не освобождается никто – ни старики, ни дети. Нельзя не только работать и пользоваться техникой, но есть и пить, умываться и использовать косметику. В этой день, согласно традициям, запрещено даже чистить зубы и носить кожаную обувь. В Йом Кипур верующие посвящают свое время лишь молитвам и покаянию за все плохое, что было совершено, веря, что именно в этот день приговор на будущий год каждому человеку скрепляется печатью.

https://ria.ru/20210915/kipur-1750171823.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль