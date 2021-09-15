Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210915/kipur-1750213989.html
Авиасообщение с Израилем прекратилось из-за Судного дня
Авиасообщение с Израилем прекратилось из-за Судного дня - РИА Новости, 15.09.2021
Авиасообщение с Израилем прекратилось из-за Судного дня
Работа общественного транспорта и авиасообщение прекратились в Израиле до вечера четверга в связи с отмечаемым сегодня и завтра постом Йом Кипур (Судным Днем),... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:30
2021-09-15T19:38
религия
в мире
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151745/28/1517452825_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_e81211ffd305538fc28ee8979af5198e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Работа общественного транспорта и авиасообщение прекратились в Израиле до вечера четверга в связи с отмечаемым сегодня и завтра постом Йом Кипур (Судным Днем), сообщает государственная телерадиокорпорация КАН."Движение самолетов остановлено в аэропорту Бен-Гурион. Завтра первый самолет вылетит из аэропорта в 23:30, первое приземление самолета состоится на полчаса раньше. В ближайший час движение общественного транспорта междугородних и городских автобусов постепенно прекратится", - говорится в публикации.С 15.00 закрыты магазины и учреждения, прекращают вещание израильские телеканалы. С заката по всей стране прекратится автомобильное движение, несмотря на то, что специального закона на этот счёт не существует. На автотрассы в Йом Кипур выезжают только машины полиции, скорой помощи и других экстренных служб, а в городах со светским населением - велосипедисты и роллеры.Согласно традициям иудаизма, Йом Кипур завершает первые 10 дней первого в году месяца тишрей, которые должны быть посвящены прощению и покаянию. Это самый святой день для верующего иудея в году и самый строгий пост, от соблюдения которого не освобождается никто – ни старики, ни дети. Нельзя не только работать и пользоваться техникой, но есть и пить, умываться и использовать косметику. В этой день, согласно традициям, запрещено даже чистить зубы и носить кожаную обувь. В Йом Кипур верующие посвящают свое время лишь молитвам и покаянию за все плохое, что было совершено, веря, что именно в этот день приговор на будущий год каждому человеку скрепляется печатью.
https://ria.ru/20210915/kipur-1750171823.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151745/28/1517452825_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_3ebd7d9741b6094e99314b9cbb70018b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль
19:30 15.09.2021 (обновлено: 19:38 15.09.2021)
 

Авиасообщение с Израилем прекратилось из-за Судного дня

© AP Photo / Lior GrundmanСамолеты, столкнувшиеся в аэропорту Тель-Авива
Самолеты, столкнувшиеся в аэропорту Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Lior Grundman
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Работа общественного транспорта и авиасообщение прекратились в Израиле до вечера четверга в связи с отмечаемым сегодня и завтра постом Йом Кипур (Судным Днем), сообщает государственная телерадиокорпорация КАН.
"Движение самолетов остановлено в аэропорту Бен-Гурион. Завтра первый самолет вылетит из аэропорта в 23:30, первое приземление самолета состоится на полчаса раньше. В ближайший час движение общественного транспорта междугородних и городских автобусов постепенно прекратится", - говорится в публикации.
С 15.00 закрыты магазины и учреждения, прекращают вещание израильские телеканалы. С заката по всей стране прекратится автомобильное движение, несмотря на то, что специального закона на этот счёт не существует. На автотрассы в Йом Кипур выезжают только машины полиции, скорой помощи и других экстренных служб, а в городах со светским населением - велосипедисты и роллеры.
Согласно традициям иудаизма, Йом Кипур завершает первые 10 дней первого в году месяца тишрей, которые должны быть посвящены прощению и покаянию. Это самый святой день для верующего иудея в году и самый строгий пост, от соблюдения которого не освобождается никто – ни старики, ни дети. Нельзя не только работать и пользоваться техникой, но есть и пить, умываться и использовать косметику. В этой день, согласно традициям, запрещено даже чистить зубы и носить кожаную обувь. В Йом Кипур верующие посвящают свое время лишь молитвам и покаянию за все плохое, что было совершено, веря, что именно в этот день приговор на будущий год каждому человеку скрепляется печатью.
Главный раввин России Берл Лазар выступает в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
Вчера, 15:04Религия
Главный раввин России обратился к верующим по случаю Судного дня
 
РелигияВ миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
02:15Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях
Лента новостейМолния