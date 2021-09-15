https://ria.ru/20210915/khram-1750124892.html

В Хабаровском крае нашли необычное применение "дальневосточному гектару"

В Хабаровском крае нашли необычное применение "дальневосточному гектару" - РИА Новости, 15.09.2021

В Хабаровском крае нашли необычное применение "дальневосточному гектару"

Жители села Котиково в Хабаровском крае взяли "дальневосточный гектар", чтобы открыть православный храм, сейчас там уже проходят богослужения, сообщает... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:14

2021-09-15T11:14

2021-09-15T11:16

религия

вяземский район

русская православная церковь

арктика

дальний восток

крдв

жилье

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Жители села Котиково в Хабаровском крае взяли "дальневосточный гектар", чтобы открыть православный храм, сейчас там уже проходят богослужения, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.Как сообщает КРДВ, верующие жители села Котиково Вяземского района Хабаровского края сейчас обустраивают территорию и планируют завершить отделку здания, сейчас уже отремонтированы стены, возведена новая крыша и купол, проведено электричество."Внутри установили алтарь, иконостас, жертвенник. В настоящее время в храме проводятся регулярные богослужения и некоторые обряды – крещение, причастие, литургия. Кроме того, из удаленных церквей приезжает крестный ход по большим праздникам", - говорится в сообщении.Федоренко отметила, что к завершению пятилетнего срока пользования участком планирует получить землю в собственность и передать Хабаровской епархии Русской православной церкви. "Меня вдохновляет, что удалось так просто решить вопрос получения земли. Теперь у нас есть храм - его посвятили иконе Божьей Матери "Спорительница хлебов". Ведь мы все люди работящие, все на земле. Более того, мы расширили свое собственное домашнее хозяйство – "дальневосточный гектар" взял и мой муж. Там собираемся заниматься овощеводством", - рассказала она.Как сообщает КРДВ, за время действия программы "дальневосточный гектар" земельные участки взяли 95,4 тысячи человек. Наибольшим спросом у участников программы пользуется земля в Приморье – здесь "гектары" получили 24,7 тысячи человек. На втором месте – Республика Саха (Якутия), где землю получили 16,9 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край – 13,3 тысячи человек.Оформление дальневосточного гектара проводится бесплатно, через интернет на сайте "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

https://ria.ru/20210904/gektar-1748660771.html

https://ria.ru/20210816/arktika-1745931885.html

вяземский район

арктика

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вяземский район, русская православная церковь, арктика, дальний восток, крдв, жилье