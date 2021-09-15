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Религия
https://ria.ru/20210915/khram-1750124892.html
В Хабаровском крае нашли необычное применение "дальневосточному гектару"
В Хабаровском крае нашли необычное применение "дальневосточному гектару" - РИА Новости, 15.09.2021
В Хабаровском крае нашли необычное применение "дальневосточному гектару"
Жители села Котиково в Хабаровском крае взяли "дальневосточный гектар", чтобы открыть православный храм, сейчас там уже проходят богослужения, сообщает... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:14
2021-09-15T11:16
религия
вяземский район
русская православная церковь
арктика
дальний восток
крдв
жилье
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Жители села Котиково в Хабаровском крае взяли "дальневосточный гектар", чтобы открыть православный храм, сейчас там уже проходят богослужения, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.Как сообщает КРДВ, верующие жители села Котиково Вяземского района Хабаровского края сейчас обустраивают территорию и планируют завершить отделку здания, сейчас уже отремонтированы стены, возведена новая крыша и купол, проведено электричество."Внутри установили алтарь, иконостас, жертвенник. В настоящее время в храме проводятся регулярные богослужения и некоторые обряды – крещение, причастие, литургия. Кроме того, из удаленных церквей приезжает крестный ход по большим праздникам", - говорится в сообщении.Федоренко отметила, что к завершению пятилетнего срока пользования участком планирует получить землю в собственность и передать Хабаровской епархии Русской православной церкви. "Меня вдохновляет, что удалось так просто решить вопрос получения земли. Теперь у нас есть храм - его посвятили иконе Божьей Матери "Спорительница хлебов". Ведь мы все люди работящие, все на земле. Более того, мы расширили свое собственное домашнее хозяйство – "дальневосточный гектар" взял и мой муж. Там собираемся заниматься овощеводством", - рассказала она.Как сообщает КРДВ, за время действия программы "дальневосточный гектар" земельные участки взяли 95,4 тысячи человек. Наибольшим спросом у участников программы пользуется земля в Приморье – здесь "гектары" получили 24,7 тысячи человек. На втором месте – Республика Саха (Якутия), где землю получили 16,9 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край – 13,3 тысячи человек.Оформление дальневосточного гектара проводится бесплатно, через интернет на сайте "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
https://ria.ru/20210904/gektar-1748660771.html
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вяземский район, русская православная церковь, арктика, дальний восток, крдв, жилье
11:14 15.09.2021 (обновлено: 11:16 15.09.2021)
 

В Хабаровском крае нашли необычное применение "дальневосточному гектару"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрезентация идей по освоению "дальневосточных гектаров"
Презентация идей по освоению дальневосточных гектаров - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Жители села Котиково в Хабаровском крае взяли "дальневосточный гектар", чтобы открыть православный храм, сейчас там уже проходят богослужения, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
"У нас в селе не было храма. Приходилось ездить в церковь Николая Чудотворца, а это 25 километров. Когда приняли решение сделать храм у себя, в селе Котиково, долго не могли получить землю. Но потом стартовал "Гектар" и удалось взять участок со старой постройкой. Тут и было решено открыть храм, ведь место находится почти в центре поселка", – цитирует получателя гектара Галину Федоренко пресс-служба.
Как сообщает КРДВ, верующие жители села Котиково Вяземского района Хабаровского края сейчас обустраивают территорию и планируют завершить отделку здания, сейчас уже отремонтированы стены, возведена новая крыша и купол, проведено электричество.
"Внутри установили алтарь, иконостас, жертвенник. В настоящее время в храме проводятся регулярные богослужения и некоторые обряды – крещение, причастие, литургия. Кроме того, из удаленных церквей приезжает крестный ход по большим праздникам", - говорится в сообщении.
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Федоренко отметила, что к завершению пятилетнего срока пользования участком планирует получить землю в собственность и передать Хабаровской епархии Русской православной церкви. "Меня вдохновляет, что удалось так просто решить вопрос получения земли. Теперь у нас есть храм - его посвятили иконе Божьей Матери "Спорительница хлебов". Ведь мы все люди работящие, все на земле. Более того, мы расширили свое собственное домашнее хозяйство – "дальневосточный гектар" взял и мой муж. Там собираемся заниматься овощеводством", - рассказала она.
Как сообщает КРДВ, за время действия программы "дальневосточный гектар" земельные участки взяли 95,4 тысячи человек. Наибольшим спросом у участников программы пользуется земля в Приморье – здесь "гектары" получили 24,7 тысячи человек. На втором месте – Республика Саха (Якутия), где землю получили 16,9 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край – 13,3 тысячи человек.
Оформление дальневосточного гектара проводится бесплатно, через интернет на сайте "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
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РелигияВяземский районРусская православная церковьАрктикаДальний ВостокКРДВЖилье
 
 
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