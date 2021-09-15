https://ria.ru/20210915/kanal-1750240135.html

На Telegram-канал завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений

На Telegram-канал завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений - РИА Новости, 15.09.2021

На Telegram-канал завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений

МВД завело административное дело в отношении Telegram-канала, где распространялись материалы о сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщается в ответе... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T21:53

2021-09-15T21:53

2021-09-15T21:53

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика мордовия

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МВД завело административное дело в отношении Telegram-канала, где распространялись материалы о сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщается в ответе министерства депутату Госдумы Василию Пискареву, который ранее направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ.Жители Мордовии обратились к председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Пискареву с просьбой заблокировать один из Telegram-каналом, в котором открыто обсуждались сексуальные связи с несовершеннолетними.Позднее парламентарий направил обращение в Генпрокуратуру о распространении в сети запрещенных материалов, сообщает пресс-служба политика."Министерством внутренних дел РФ рассмотрено поступившее из Генеральной прокуратуры РФ ваше обращение о распространении в сети "Интернет" информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей", - указано в ответе МВД депутату, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Уточняется, что министерство возбудило дело об административном правонарушении по статье КОАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", в дополнение к нормам которой ранее приняли закон об ответственности за пропаганду педофилии."В настоящее время проводится административное расследование, назначена лингвистическая экспертиза", - добавляется в ответе.

https://ria.ru/20210617/pedofily-1737344439.html

https://ria.ru/20210907/prestupleniya-1748992050.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия, telegram (приложение), россия