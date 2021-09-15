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На Telegram-канал завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений
На Telegram-канал завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений - РИА Новости, 15.09.2021
На Telegram-канал завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений
МВД завело административное дело в отношении Telegram-канала, где распространялись материалы о сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщается в ответе... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T21:53
2021-09-15T21:53
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика мордовия
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МВД завело административное дело в отношении Telegram-канала, где распространялись материалы о сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщается в ответе министерства депутату Госдумы Василию Пискареву, который ранее направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ.Жители Мордовии обратились к председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Пискареву с просьбой заблокировать один из Telegram-каналом, в котором открыто обсуждались сексуальные связи с несовершеннолетними.Позднее парламентарий направил обращение в Генпрокуратуру о распространении в сети запрещенных материалов, сообщает пресс-служба политика."Министерством внутренних дел РФ рассмотрено поступившее из Генеральной прокуратуры РФ ваше обращение о распространении в сети "Интернет" информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей", - указано в ответе МВД депутату, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Уточняется, что министерство возбудило дело об административном правонарушении по статье КОАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", в дополнение к нормам которой ранее приняли закон об ответственности за пропаганду педофилии."В настоящее время проводится административное расследование, назначена лингвистическая экспертиза", - добавляется в ответе.
https://ria.ru/20210617/pedofily-1737344439.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия, telegram (приложение), россия
21:53 15.09.2021
 
На Telegram-канал завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений

МВД завело дело против Telegram-канала о пропаганде нетрадиционных отношений среди детей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МВД завело административное дело в отношении Telegram-канала, где распространялись материалы о сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщается в ответе министерства депутату Госдумы Василию Пискареву, который ранее направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ.
Жители Мордовии обратились к председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Пискареву с просьбой заблокировать один из Telegram-каналом, в котором открыто обсуждались сексуальные связи с несовершеннолетними.
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17 июня, 09:13
Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
Позднее парламентарий направил обращение в Генпрокуратуру о распространении в сети запрещенных материалов, сообщает пресс-служба политика.
"Министерством внутренних дел РФ рассмотрено поступившее из Генеральной прокуратуры РФ ваше обращение о распространении в сети "Интернет" информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей", - указано в ответе МВД депутату, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что министерство возбудило дело об административном правонарушении по статье КОАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", в дополнение к нормам которой ранее приняли закон об ответственности за пропаганду педофилии.
"В настоящее время проводится административное расследование, назначена лингвистическая экспертиза", - добавляется в ответе.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика МордовияTelegram (приложение)Россия
 
 
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