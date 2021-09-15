https://ria.ru/20210915/isk-1750208513.html
Минобороны предъявило иск к ПАО "ОДК-Кузнецов" на 1,2 миллиарда рублей
Минобороны предъявило иск к ПАО "ОДК-Кузнецов" на 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.09.2021
Минобороны предъявило иск к ПАО "ОДК-Кузнецов" на 1,2 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, которое требует взыскать около 1,2 миллиарда рублей с самарского ПАО "ОДК-Кузнецов",... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:45
2021-09-15T17:45
2021-09-15T17:45
происшествия
москва
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
объединенная двигателестроительная корпорация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586253280_821:0:2946:1196_1920x0_80_0_0_89dc3bc1213738b19b07cbe8c9ed8a34.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, которое требует взыскать около 1,2 миллиарда рублей с самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются.Предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха", разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели. По заказу Минобороны оно изготавливает, в частности, двигатели НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" и глубоко модернизированных Ту-160М, двигатели НК-12МП – для Ту-95МС, НК-25 – для дальних самолетов Ту-22М3.
https://ria.ru/20210915/isk-1750148309.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586253280_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ee63e6ed2721ac20c4ee852abc28de0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), объединенная двигателестроительная корпорация
Минобороны предъявило иск к ПАО "ОДК-Кузнецов" на 1,2 миллиарда рублей
Минобороны потребовало в суде 1,2 миллиарда рублей от самарского ПАО "ОДК-Кузнецов"