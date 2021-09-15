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Минобороны предъявило иск к ПАО "ОДК-Кузнецов" на 1,2 миллиарда рублей
Минобороны предъявило иск к ПАО "ОДК-Кузнецов" на 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.09.2021
Минобороны предъявило иск к ПАО "ОДК-Кузнецов" на 1,2 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, которое требует взыскать около 1,2 миллиарда рублей с самарского ПАО "ОДК-Кузнецов",... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:45
2021-09-15T17:45
происшествия
москва
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
объединенная двигателестроительная корпорация
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, которое требует взыскать около 1,2 миллиарда рублей с самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются.Предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха", разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели. По заказу Минобороны оно изготавливает, в частности, двигатели НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" и глубоко модернизированных Ту-160М, двигатели НК-12МП – для Ту-95МС, НК-25 – для дальних самолетов Ту-22М3.
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происшествия, москва, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), объединенная двигателестроительная корпорация
17:45 15.09.2021
 
Минобороны предъявило иск к ПАО "ОДК-Кузнецов" на 1,2 миллиарда рублей

Минобороны потребовало в суде 1,2 миллиарда рублей от самарского ПАО "ОДК-Кузнецов"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, которое требует взыскать около 1,2 миллиарда рублей с самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются.
Предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха", разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели. По заказу Минобороны оно изготавливает, в частности, двигатели НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" и глубоко модернизированных Ту-160М, двигатели НК-12МП – для Ту-95МС, НК-25 – для дальних самолетов Ту-22М3.
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
Вчера, 13:00
Минобороны предъявило иск к авиахолдингу "Сухой" на 343 миллиона рублей
 
ПроисшествияМоскваРостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Объединенная двигателестроительная корпорация
 
 
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