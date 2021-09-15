https://ria.ru/20210915/isk-1750208513.html

Минобороны предъявило иск к ПАО "ОДК-Кузнецов" на 1,2 миллиарда рублей

Минобороны предъявило иск к ПАО "ОДК-Кузнецов" на 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.09.2021

Минобороны предъявило иск к ПАО "ОДК-Кузнецов" на 1,2 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, которое требует взыскать около 1,2 миллиарда рублей с самарского ПАО "ОДК-Кузнецов",... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:45

2021-09-15T17:45

2021-09-15T17:45

происшествия

москва

ростех

министерство обороны рф (минобороны рф)

объединенная двигателестроительная корпорация

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, которое требует взыскать около 1,2 миллиарда рублей с самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются.Предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха", разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели. По заказу Минобороны оно изготавливает, в частности, двигатели НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" и глубоко модернизированных Ту-160М, двигатели НК-12МП – для Ту-95МС, НК-25 – для дальних самолетов Ту-22М3.

https://ria.ru/20210915/isk-1750148309.html

москва

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