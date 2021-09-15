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Минобороны предъявило иск к авиахолдингу "Сухой" на 343 миллиона рублей
Минобороны предъявило иск к авиахолдингу "Сухой" на 343 миллиона рублей - РИА Новости, 15.09.2021
Минобороны предъявило иск к авиахолдингу "Сухой" на 343 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 343 миллионов рублей с ПАО "Авиационная холдинговая компания... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:00
2021-09-15T13:00
происшествия
москва
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
арбитражный суд г. москвы
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 343 миллионов рублей с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 14 сентября, основания исковых требований на данный момент не сообщаются, к рассмотрению иск пока не принят."Сухой" – крупный российский авиационный холдинг, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Выпускает многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34. ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.
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происшествия, москва, объединенная авиастроительная корпорация (оак), арбитражный суд г. москвы, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:00 15.09.2021
 
Минобороны предъявило иск к авиахолдингу "Сухой" на 343 миллиона рублей

Минобороны потребовало взыскать в арбитражном суде с холдинга "Сухой" 343 миллиона рублей

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Андрей Волков
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 343 миллионов рублей с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 14 сентября, основания исковых требований на данный момент не сообщаются, к рассмотрению иск пока не принят.
"Сухой" – крупный российский авиационный холдинг, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Выпускает многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34. ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.
 
ПроисшествияМоскваОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Арбитражный суд г. МосквыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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