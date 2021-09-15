https://ria.ru/20210915/irkutsk-1750187579.html

Иркутские власти проведут совещание после скандала из-за прически ученика

Иркутские власти проведут совещание после скандала из-за прически ученика - РИА Новости, 15.09.2021

Иркутские власти проведут совещание после скандала из-за прически ученика

Внешний вид школьников обсудят в Иркутской области после инцидента с учеником в школе № 47, где ученика с хвостиком на макушке не пустили на занятия, сообщает... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:13

2021-09-15T16:13

2021-09-15T16:22

общество

иркутская область

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Внешний вид школьников обсудят в Иркутской области после инцидента с учеником в школе № 47, где ученика с хвостиком на макушке не пустили на занятия, сообщает пресс-служба правительства региона.На прошлой неделе местные СМИ сообщили, что 12-летнего шестиклассника не пустили в класс из-за модной среди сверстников прически: в парикмахерской ему выбрили виски, оставив удлиненную челку, которую он завязал на макушке в хвостик. Мама мальчика пожаловалась, что его не только не пустили в класс, но и отравили в кабинет психолога, где директор и завучи объясняли, почему не стоит мужчинам ходить с такой прической. Дома после лекции мальчик поинтересовался у матери, кто такие "транссексуалы", о существовании которых он не знал. В пятницу пресс-служба прокуратуры сообщила, что начала проверку данной информации, в ходе которой будет дана комплексная оценка деятельности должностных лиц органов образования при исполнении законодательства об образовании."Министр образования Иркутской области Максим Парфенов проведет расширенное совещание по вопросу внешнего вида школьников в образовательных учреждениях в режиме видеоконференцсвязи. К участию в дискуссии будут приглашены руководители органов управления образования, директора школ и представители родительской общественности. Поводом для широкого обсуждения вопроса стал инцидент, произошедший недавно в иркутском центре образования № 47, где 12-летнего ученика не пустили на уроки из-за хвостика на голове", - говорится в сообщении.Произошедшая в образовательном учреждении ситуация держится в министерстве на контроле. По словам министра образования области, случившийся конфликт не должен отразиться на школьнике. По его мнению, подобные инциденты, их признаки нужно искоренять и решать на уровне администрации образовательного учреждения и родителей."Задача школы - дать образование и инструменты для развития, самовыражения детей, чтобы в последствии они могли стать успешными и уверенными в себе людьми. И если от родительской общественности поступают запросы на изменения внешнего вида учащихся, дресс-кода, эти пожелания должны быть не просто услышаны, но и учтены", - подчеркнул Парфенов.В иркутском Центре образования №47 действуют правила внутреннего распорядка, опубликованные на официальном сайте образовательного учреждения и являющиеся локальным нормативным актом, знание которого, как говорится в документе, обязательно для всех участников образовательного процесса. Согласно одному из пунктов этих правил, учащийся обязан приходить в школу за 10 минут до начала занятий, чистый и опрятный, юноши должны быть коротко остриженные, побритые, соблюдать требования положения о школьной форме, не допуская небрежности, неряшливости и нарушения этических норм.

https://ria.ru/20210617/otsenka-1737424574.html

https://ria.ru/20210906/shkola-1748863600.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, иркутская область