https://ria.ru/20210915/iran-1750098007.html

Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу

Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу - РИА Новости, 15.09.2021

Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу

Иран может через два или три месяца обладать необходимыми материалами и возможностями для производства ядерной бомбы, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T03:47

2021-09-15T03:47

2021-09-15T03:48

в мире

израиль

сша

иран

тегеран (город)

михаил ульянов

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

бени ганц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Иран может через два или три месяца обладать необходимыми материалами и возможностями для производства ядерной бомбы, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц журналу Foreign Policy.Согласно журналу, Ганц предупредил о возможном возникновении в регионе гонки ядерных вооружений, если Ирану удастся переступить ядерный порог.Как отмечает издание, министр также заявил, что недавний вывод войск США из Афганистана может в долгосрочной перспективе позволить Ирану и его сторонникам действовать более уверенно. По его словам, нельзя позволить Тегерану сделать вывод из данной ситуации, что "все, что надо сделать, - это оставаться сильными и решительными, и Запад сдастся".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.

https://ria.ru/20210910/iran-1749485927.html

израиль

сша

иран

тегеран (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, сша, иран, тегеран (город), михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бени ганц, россия