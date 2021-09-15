03:47 15.09.2021 (обновлено: 03:48 15.09.2021)
Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
Министр обороны Израиля Ганц: Иран через два-три месяца сможет произвести ядерную бомбу
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Иран может через два или три месяца обладать необходимыми материалами и возможностями для производства ядерной бомбы, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц журналу Foreign Policy.
"По оценке Ганца, Ирану оставалось два-три месяца до того, как у него появятся материалы и возможности для производства одной ядерной бомбы", - пишет издание.
Согласно журналу, Ганц предупредил о возможном возникновении в регионе гонки ядерных вооружений, если Ирану удастся переступить ядерный порог.
Как отмечает издание, министр также заявил, что недавний вывод войск США из Афганистана может в долгосрочной перспективе позволить Ирану и его сторонникам действовать более уверенно. По его словам, нельзя позволить Тегерану сделать вывод из данной ситуации, что "все, что надо сделать, - это оставаться сильными и решительными, и Запад сдастся".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.