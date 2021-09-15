https://ria.ru/20210915/iphone-1750130341.html
С выходом iPhone 13 другие смартфоны Apple подешевели
С выходом iPhone 13 другие смартфоны Apple подешевели - РИА Новости, 15.09.2021
С выходом iPhone 13 другие смартфоны Apple подешевели
С выходом iPhone 13 изменятся ассортимент и цены на другие смартфоны из Купертино — какие-то модели стали дешевле, а другие и вовсе снимаются с производства. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:36
2021-09-15T11:36
2021-09-15T11:36
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apple iphone
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. С выходом iPhone 13 изменятся ассортимент и цены на другие смартфоны из Купертино — какие-то модели стали дешевле, а другие и вовсе снимаются с производства.Так, модели iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max исчезнут из продажи — компания приняла решения снять их с производства. Оставшиеся iPhone 12 несколько подешевеют: iPhone 12 mini с 64 ГБ теперь оценивается в 54 990 рублей, а iPhone 12 с аналогичным объемом памяти обойдется в 64 990 рублей.Наиболее доступными в России останутся iPhone SE и iPhone 11 — первый оценен в 39 990 рублей, второй за версию 64 ГБ обойдется в 49 990 рублей.На российском рынке новое поколение смартфонов из Купертино появится 24 сентября. Наиболее доступным станет iPhone 13 mini, за который в версии 128 ГБ просят 69 990 рублей. Наиболее дорогим стал iPhone 13 Pro Max с накопителем на 1 ТБ — за такой смартфон придется выложить 159 990 рублей.
https://ria.ru/20210914/iphone-1750076619.html
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технологии, apple, apple iphone