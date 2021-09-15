https://ria.ru/20210915/integratsiya-1750139402.html
Матвиенко обсудила с Мезенцевым работу ПС России и Белоруссии
Матвиенко обсудила с Мезенцевым работу ПС России и Белоруссии - РИА Новости, 15.09.2021
Матвиенко обсудила с Мезенцевым работу ПС России и Белоруссии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с госсекретарем союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым работу по интеграционным... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:41
2021-09-15T12:41
2021-09-15T12:41
союзное государство
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россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с госсекретарем союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым работу по интеграционным процессам двух стран и институтов в этой сфере."Была подчеркнута роль Парламентского Собрания Союза Беларуси и России как важного института поддержки двухстороннего сотрудничества, углубления взаимоотношений на региональном уровне, а также реализации решений VIII форума регионов Беларуси и России, состоявшегося в Московской области в этом год", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.Матвиенко напомнила, что лидеры России и Белоруссии поставили перед парламентариями и руководством регионов задачи по расширению межрегиональных связей, необходимости внедрения в управленческую практику современных цифровых технологий, обеспечению необходимой защиты и кибербезопасности."Они являются современным ответом на вызовы времени, значимы и особенно актуальны на нынешнем этапе", - убеждена она.В свою очередь Мезенцев отметил, что постоянный комитет Союзного государства видит своей приоритетной задачей большую включённость в совместную работу сторон по формированию предложений относительно проектов совместных программ в высокотехнологичных сферах, финансирование которых возможно из союзного бюджета.
https://ria.ru/20210912/peskov-1749780527.html
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белоруссия, валентина матвиенко, россия
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
обсудила с госсекретарем союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым работу по интеграционным процессам двух стран и институтов в этой сфере.
"Была подчеркнута роль Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России
как важного института поддержки двухстороннего сотрудничества, углубления взаимоотношений на региональном уровне, а также реализации решений VIII форума регионов Беларуси и России, состоявшегося в Московской области в этом год", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.
Матвиенко напомнила, что лидеры России и Белоруссии поставили перед парламентариями и руководством регионов задачи по расширению межрегиональных связей, необходимости внедрения в управленческую практику современных цифровых технологий, обеспечению необходимой защиты и кибербезопасности.
"Они являются современным ответом на вызовы времени, значимы и особенно актуальны на нынешнем этапе", - убеждена она.
В свою очередь Мезенцев отметил, что постоянный комитет Союзного государства видит своей приоритетной задачей большую включённость в совместную работу сторон по формированию предложений относительно проектов совместных программ в высокотехнологичных сферах, финансирование которых возможно из союзного бюджета.