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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210915/institut-1750193811.html
Новосельцев отметил активную позицию жителей Калужской области
Новосельцев отметил активную позицию жителей Калужской области - РИА Новости, 15.09.2021
Новосельцев отметил активную позицию жителей Калужской области
Активная жизненная позиция и отзывчивость жителей Калужской области способствуют развитию гражданских институтов в регионе, заявил председатель Законодательного РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:38
2021-09-15T16:43
калужская область
общество
калужская область
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КАЛУГА, 15 сен – РИА Новости. Активная жизненная позиция и отзывчивость жителей Калужской области способствуют развитию гражданских институтов в регионе, заявил председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев.Новосельцев в среду принял участие в открытии III Гражданского форума Калужской области, сообщает заксобрание. На форуме подводят итоги своей работы и делятся опытом самые активные общественные организации."Жители нашего региона в основном – активные, отзывчивые люди. Именно поэтому у нас развиваются гражданские институты",- сказал Новосельцев, приветствуя участников. Он подчеркнул, что ключевые задачи у всех гражданских институтов общие – улучшение жизни в регионе и решение социально значимых проблем. Именно поэтому, по его мнению, форум столь значим для объединения и консолидации их усилий.Особо Новосельцев отметил труд волонтеров. По его словам, в период пандемии почти 27 тысяч человек в области помогали нуждающимся – пожилым и больным людям, медицинским работникам. Активное участие в этом принимали и депутаты всех уровней. В регионе развивается и поисково-спасательное движение. Очень активно, отметил спикер, в Калужской области проявляет себя общественная палата, которая в данный момент помогает в подготовке наблюдателей на ближайшие выборы. Важнейшими гражданскими институтами Новосельцев назвал политические партии, их в региональном парламенте шесть, и все, по его словам, конструктивно взаимодействуют друг с другом."Не могу не упомянуть организации, которые занимаются реабилитацией и помощью наркозависимым. К примеру, община "Спас". С ней мы давно взаимодействуем и планируем создать программу для севера Калужской области по реабилитации и ресоциализации нарко- и алкоголезависимых. Уникальные компетенции этого центра позволят нам продвинуться в этом направлении", - сказал Новосельцев.На форуме выступила также замгубернатора региона Карина Башкатова. По ее словам, население доверяет деятельности некоммерческих организаций, а государство создает условия для получения ими грантов и их успешной реализации. Она подчеркнула, что с этого года гранты появились и на региональном уровне - министерство внутренней политики и массовых коммуникаций региона использует модель поддержки НКО, подобную фонду президентских грантов.
https://ria.ru/20210830/kaluga-1747821751.html
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общество, калужская область
16:38 15.09.2021 (обновлено: 16:43 15.09.2021)
 
Новосельцев отметил активную позицию жителей Калужской области

Глава Калужского заксобрания рассказал о развитии гражданских институтов в регионе

© Фото : пресс-служба Заксобрания Калужской областиПредседатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : пресс-служба Заксобрания Калужской области
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 15 сен – РИА Новости. Активная жизненная позиция и отзывчивость жителей Калужской области способствуют развитию гражданских институтов в регионе, заявил председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев.
Новосельцев в среду принял участие в открытии III Гражданского форума Калужской области, сообщает заксобрание. На форуме подводят итоги своей работы и делятся опытом самые активные общественные организации.
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"Жители нашего региона в основном – активные, отзывчивые люди. Именно поэтому у нас развиваются гражданские институты",- сказал Новосельцев, приветствуя участников. Он подчеркнул, что ключевые задачи у всех гражданских институтов общие – улучшение жизни в регионе и решение социально значимых проблем. Именно поэтому, по его мнению, форум столь значим для объединения и консолидации их усилий.
Особо Новосельцев отметил труд волонтеров. По его словам, в период пандемии почти 27 тысяч человек в области помогали нуждающимся – пожилым и больным людям, медицинским работникам. Активное участие в этом принимали и депутаты всех уровней. В регионе развивается и поисково-спасательное движение. Очень активно, отметил спикер, в Калужской области проявляет себя общественная палата, которая в данный момент помогает в подготовке наблюдателей на ближайшие выборы. Важнейшими гражданскими институтами Новосельцев назвал политические партии, их в региональном парламенте шесть, и все, по его словам, конструктивно взаимодействуют друг с другом.
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"Не могу не упомянуть организации, которые занимаются реабилитацией и помощью наркозависимым. К примеру, община "Спас". С ней мы давно взаимодействуем и планируем создать программу для севера Калужской области по реабилитации и ресоциализации нарко- и алкоголезависимых. Уникальные компетенции этого центра позволят нам продвинуться в этом направлении", - сказал Новосельцев.
На форуме выступила также замгубернатора региона Карина Башкатова. По ее словам, население доверяет деятельности некоммерческих организаций, а государство создает условия для получения ими грантов и их успешной реализации. Она подчеркнула, что с этого года гранты появились и на региональном уровне - министерство внутренней политики и массовых коммуникаций региона использует модель поддержки НКО, подобную фонду президентских грантов.
 
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