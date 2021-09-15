https://ria.ru/20210915/institut-1750193811.html

Новосельцев отметил активную позицию жителей Калужской области

Новосельцев отметил активную позицию жителей Калужской области - РИА Новости, 15.09.2021

Новосельцев отметил активную позицию жителей Калужской области

Активная жизненная позиция и отзывчивость жителей Калужской области способствуют развитию гражданских институтов в регионе, заявил председатель Законодательного РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:38

2021-09-15T16:38

2021-09-15T16:43

калужская область

общество

калужская область

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КАЛУГА, 15 сен – РИА Новости. Активная жизненная позиция и отзывчивость жителей Калужской области способствуют развитию гражданских институтов в регионе, заявил председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев.Новосельцев в среду принял участие в открытии III Гражданского форума Калужской области, сообщает заксобрание. На форуме подводят итоги своей работы и делятся опытом самые активные общественные организации."Жители нашего региона в основном – активные, отзывчивые люди. Именно поэтому у нас развиваются гражданские институты",- сказал Новосельцев, приветствуя участников. Он подчеркнул, что ключевые задачи у всех гражданских институтов общие – улучшение жизни в регионе и решение социально значимых проблем. Именно поэтому, по его мнению, форум столь значим для объединения и консолидации их усилий.Особо Новосельцев отметил труд волонтеров. По его словам, в период пандемии почти 27 тысяч человек в области помогали нуждающимся – пожилым и больным людям, медицинским работникам. Активное участие в этом принимали и депутаты всех уровней. В регионе развивается и поисково-спасательное движение. Очень активно, отметил спикер, в Калужской области проявляет себя общественная палата, которая в данный момент помогает в подготовке наблюдателей на ближайшие выборы. Важнейшими гражданскими институтами Новосельцев назвал политические партии, их в региональном парламенте шесть, и все, по его словам, конструктивно взаимодействуют друг с другом."Не могу не упомянуть организации, которые занимаются реабилитацией и помощью наркозависимым. К примеру, община "Спас". С ней мы давно взаимодействуем и планируем создать программу для севера Калужской области по реабилитации и ресоциализации нарко- и алкоголезависимых. Уникальные компетенции этого центра позволят нам продвинуться в этом направлении", - сказал Новосельцев.На форуме выступила также замгубернатора региона Карина Башкатова. По ее словам, население доверяет деятельности некоммерческих организаций, а государство создает условия для получения ими грантов и их успешной реализации. Она подчеркнула, что с этого года гранты появились и на региональном уровне - министерство внутренней политики и массовых коммуникаций региона использует модель поддержки НКО, подобную фонду президентских грантов.

https://ria.ru/20210830/kaluga-1747821751.html

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калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, калужская область