https://ria.ru/20210915/gruziya-1750219628.html

В Тбилиси произошла перестрелка, в мужчину выстрелили девять раз

В Тбилиси произошла перестрелка, в мужчину выстрелили девять раз - РИА Новости, 15.09.2021

В Тбилиси произошла перестрелка, в мужчину выстрелили девять раз

Перестрелка произошла в центре грузинской столицы, в ходе нее 22-летний молодой человек получил девять огнестрельных ранений, о его состоянии пока неизвестно,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:38

2021-09-15T18:38

2021-09-15T18:38

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ТБИЛИСИ, 15 сен - РИА Новости. Перестрелка произошла в центре грузинской столицы, в ходе нее 22-летний молодой человек получил девять огнестрельных ранений, о его состоянии пока неизвестно, сообщает телекомпания "Рустави 2"."Раненного на улице Анджапирдзе в центре Тбилиси 22-летнего молодого человека зовут Ника Кварацхелия, он доставлен в клинику. В кровавой перестрелке, предположительно, участвовали два человека", - сообщает телекомпания.По данным ТВ, "в молодого человека стреляли девять раз, МВД Грузии приступило к расследованию инцидента".Состояние здоровья пострадавшего пока не известно, на месте мобилизованы бригады патрульной полиции.

https://ria.ru/20210905/florida-1748791629.html

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в мире, грузия, тбилиси, мвд грузии