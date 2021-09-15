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В Тбилиси произошла перестрелка, в мужчину выстрелили девять раз
В Тбилиси произошла перестрелка, в мужчину выстрелили девять раз - РИА Новости, 15.09.2021
В Тбилиси произошла перестрелка, в мужчину выстрелили девять раз
Перестрелка произошла в центре грузинской столицы, в ходе нее 22-летний молодой человек получил девять огнестрельных ранений, о его состоянии пока неизвестно,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:38
2021-09-15T18:38
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мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 15 сен - РИА Новости. Перестрелка произошла в центре грузинской столицы, в ходе нее 22-летний молодой человек получил девять огнестрельных ранений, о его состоянии пока неизвестно, сообщает телекомпания "Рустави 2"."Раненного на улице Анджапирдзе в центре Тбилиси 22-летнего молодого человека зовут Ника Кварацхелия, он доставлен в клинику. В кровавой перестрелке, предположительно, участвовали два человека", - сообщает телекомпания.По данным ТВ, "в молодого человека стреляли девять раз, МВД Грузии приступило к расследованию инцидента".Состояние здоровья пострадавшего пока не известно, на месте мобилизованы бригады патрульной полиции.
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в мире, грузия, тбилиси, мвд грузии
18:38 15.09.2021
 
В Тбилиси произошла перестрелка, в мужчину выстрелили девять раз

В центре Тбилиси произошло перестрелка, в 22-летнего парня выстрелили девять раз

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 15 сен - РИА Новости. Перестрелка произошла в центре грузинской столицы, в ходе нее 22-летний молодой человек получил девять огнестрельных ранений, о его состоянии пока неизвестно, сообщает телекомпания "Рустави 2".
"Раненного на улице Анджапирдзе в центре Тбилиси 22-летнего молодого человека зовут Ника Кварацхелия, он доставлен в клинику. В кровавой перестрелке, предположительно, участвовали два человека", - сообщает телекомпания.
По данным ТВ, "в молодого человека стреляли девять раз, МВД Грузии приступило к расследованию инцидента".
Состояние здоровья пострадавшего пока не известно, на месте мобилизованы бригады патрульной полиции.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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