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В США предложили новую тактику борьбы с "Северным потоком — 2"
В США предложили новую тактику борьбы с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 15.09.2021
В США предложили новую тактику борьбы с "Северным потоком — 2"
Соединенным Штатам стоит сменить тактику борьбы с российским газом в Европе и прибегнуть к "дипломатическим мерам", заявил обозреватель Forbes Кен Сильверстайн. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:33
2021-09-15T18:44
украина
сша
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Соединенным Штатам стоит сменить тактику борьбы с российским газом в Европе и прибегнуть к "дипломатическим мерам", заявил обозреватель Forbes Кен Сильверстайн.Автор призвал относиться к трубопроводу "Северный поток — 2" как к уже случившемуся факту. По его мнению, экономическая заинтересованность Германии в завершении проекта одержала верх над политикой.При этом, в статье подчеркивается, что Белый дом даже после запуска магистрали может конкурировать с Россией на европейском газовом рынке. Сильверстайн считает, что американский СПГ будет популярен среди покупателей в Евросоюзе в качестве меры по диверсификации поставок топлива. Однако, это произойдет, если Вашингтон найдет способ снизить цену на сырье.Изменений, по словам эксперта, требует и отношение американского истеблишмента к украинскому газовому вопросу. В последнее время в Киеве все чаще звучат заявления о том, что с запуском "Северного потока — 2" Украина потеряет доход от транзита в Европу.Сильверстайн уверен, что украинским политикам стоит задуматься о разработке собственных газовых месторождений, а Вашингтону нужно при помощи дипломатических усилий изменить позицию Москвы в отношении Киева."Введение экономических торговых барьеров или пустые политические угрозы могут привести к обратному результату и еще большему отдалению России", — объяснил он."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, топливо по магистрали пустят уже в этом отопительном сезоне.Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать транзит топлива через Украину, однако он зависит от многих факторов, в том числе объемы будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20210915/obmanuli-1750173556.html
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украина, сша, газпром, северный поток — 2, россия
18:33 15.09.2021 (обновлено: 18:44 15.09.2021)
 
В США предложили новую тактику борьбы с "Северным потоком — 2"

Forbes: поставки американского СПГ в Европу ослабят экономическое влияние Москвы

© Фото : Nord Stream 2Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Nord Stream 2
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Соединенным Штатам стоит сменить тактику борьбы с российским газом в Европе и прибегнуть к "дипломатическим мерам", заявил обозреватель Forbes Кен Сильверстайн.
Автор призвал относиться к трубопроводу "Северный поток — 2" как к уже случившемуся факту. По его мнению, экономическая заинтересованность Германии в завершении проекта одержала верх над политикой.
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При этом, в статье подчеркивается, что Белый дом даже после запуска магистрали может конкурировать с Россией на европейском газовом рынке. Сильверстайн считает, что американский СПГ будет популярен среди покупателей в Евросоюзе в качестве меры по диверсификации поставок топлива. Однако, это произойдет, если Вашингтон найдет способ снизить цену на сырье.
Изменений, по словам эксперта, требует и отношение американского истеблишмента к украинскому газовому вопросу. В последнее время в Киеве все чаще звучат заявления о том, что с запуском "Северного потока — 2" Украина потеряет доход от транзита в Европу.
Сильверстайн уверен, что украинским политикам стоит задуматься о разработке собственных газовых месторождений, а Вашингтону нужно при помощи дипломатических усилий изменить позицию Москвы в отношении Киева.
"Введение экономических торговых барьеров или пустые политические угрозы могут привести к обратному результату и еще большему отдалению России", — объяснил он.
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"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, топливо по магистрали пустят уже в этом отопительном сезоне.
Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать транзит топлива через Украину, однако он зависит от многих факторов, в том числе объемы будущих европейских закупок.
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УкраинаСШАГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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