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В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках газа по "Северному потоку — 2"
В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках газа по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 15.09.2021
В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках газа по "Северному потоку — 2"
Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что поставки сырья по "Северному потоку — 2" начнутся 1 октября. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:12
2021-09-15T17:45
экономика
россия
в мире
природный газ
европа
газпром
алексей миллер
северный поток — 2
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что поставки сырья по "Северному потоку — 2" начнутся 1 октября.Других подробностей Миллер не привел.Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на свои источники, написало, что "Газпром" хочет пустить топливо по магистрали уже в начале следующего месяца.В свою очередь, Миллер в сентябре заявлял, что компания может поставить первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки на прошлой недели погрузили на дно Балтийского моря. Укладка заняла три года. Перед запуском магистрали необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий.Против проекта выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита топлива, а также США — они заинтересованы в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к строительству Активно поддерживали трубопровод Берлин и Вена.Москва неоднократно объясняла, что это коммерческий проект. Кроме того, российские власти готовы продолжать прокачку сырья через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20210915/obmanuli-1750173556.html
россия
европа
сша
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, россия, в мире, природный газ, европа, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, сша, вена, балтийское море
17:12 15.09.2021 (обновлено: 17:45 15.09.2021)
 
В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках газа по "Северному потоку — 2"

Глава "Газпрома" Миллер: 1 октября поставки газа по "Северному потоку — 2" еще не начнутся

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что поставки сырья по "Северному потоку — 2" начнутся 1 октября.
"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Других подробностей Миллер не привел.
Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на свои источники, написало, что "Газпром" хочет пустить топливо по магистрали уже в начале следующего месяца.
В свою очередь, Миллер в сентябре заявлял, что компания может поставить первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне.
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"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки на прошлой недели погрузили на дно Балтийского моря. Укладка заняла три года. Перед запуском магистрали необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий.
Против проекта выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита топлива, а также США — они заинтересованы в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к строительству Активно поддерживали трубопровод Берлин и Вена.
Москва неоднократно объясняла, что это коммерческий проект. Кроме того, российские власти готовы продолжать прокачку сырья через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
 
ЭкономикаРоссияВ миреПриродный газЕвропаГазпромАлексей МиллерСеверный поток — 2СШАВенаБалтийское море
 
 
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