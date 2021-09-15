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В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках газа по "Северному потоку — 2"
В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках газа по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 15.09.2021
В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках газа по "Северному потоку — 2"
Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что поставки сырья по "Северному потоку — 2" начнутся 1 октября. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:12
2021-09-15T17:12
2021-09-15T17:45
экономика
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природный газ
европа
газпром
алексей миллер
северный поток — 2
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что поставки сырья по "Северному потоку — 2" начнутся 1 октября.Других подробностей Миллер не привел.Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на свои источники, написало, что "Газпром" хочет пустить топливо по магистрали уже в начале следующего месяца.В свою очередь, Миллер в сентябре заявлял, что компания может поставить первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки на прошлой недели погрузили на дно Балтийского моря. Укладка заняла три года. Перед запуском магистрали необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий.Против проекта выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита топлива, а также США — они заинтересованы в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к строительству Активно поддерживали трубопровод Берлин и Вена.Москва неоднократно объясняла, что это коммерческий проект. Кроме того, российские власти готовы продолжать прокачку сырья через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20210915/obmanuli-1750173556.html
россия
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сша
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-15T17:12
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экономика, россия, в мире, природный газ, европа, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, сша, вена, балтийское море
17:12 15.09.2021 (обновлено: 17:45 15.09.2021)
В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках газа по "Северному потоку — 2"
Глава "Газпрома" Миллер: 1 октября поставки газа по "Северному потоку — 2" еще не начнутся