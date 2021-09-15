https://ria.ru/20210915/gaz-1750200235.html

В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках газа по "Северному потоку — 2"

В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках газа по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 15.09.2021

В "Газпроме" ответили на вопрос о поставках газа по "Северному потоку — 2"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что поставки сырья по "Северному потоку — 2" начнутся 1 октября. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:12

2021-09-15T17:12

2021-09-15T17:45

экономика

россия

в мире

природный газ

европа

газпром

алексей миллер

северный поток — 2

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что поставки сырья по "Северному потоку — 2" начнутся 1 октября.Других подробностей Миллер не привел.Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на свои источники, написало, что "Газпром" хочет пустить топливо по магистрали уже в начале следующего месяца.В свою очередь, Миллер в сентябре заявлял, что компания может поставить первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки на прошлой недели погрузили на дно Балтийского моря. Укладка заняла три года. Перед запуском магистрали необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий.Против проекта выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита топлива, а также США — они заинтересованы в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к строительству Активно поддерживали трубопровод Берлин и Вена.Москва неоднократно объясняла, что это коммерческий проект. Кроме того, российские власти готовы продолжать прокачку сырья через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20210915/obmanuli-1750173556.html

россия

европа

сша

вена

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-15T17:12 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, россия, в мире, природный газ, европа, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, сша, вена, балтийское море