Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/gaz-1750153924.html
Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе - РИА Новости, 15.09.2021
Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
Рост цен на газ в Европе - это временное явление, поскольку дефицита этого вида топлива в целом нет, ралли может прекратится через два-три месяца, заявил РИА... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:37
2021-09-15T13:37
экономика
природный газ
европа
северный поток — 2
цены
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742279141_96:478:2887:2048_1920x0_80_0_0_aaeba12d5db9de0ad0fb28a1d9a4d141.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости, Мария Князева. Рост цен на газ в Европе - это временное явление, поскольку дефицита этого вида топлива в целом нет, ралли может прекратится через два-три месяца, заявил РИА Новости президент Европейского общества инженеров и промышленников Самюэль Фурфари (Samuele Furfari).Цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тысячу кубометров, подскочив в среду более чем на 20%. Стоимость топлива в Европе с начала сентября взлетела более чем в полтора раза — 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за 1 тысячу кубов. При этом примерно месяц назад - 13 августа, цена "голубого топлива" была на уровне 543 доллара за 1 тысячу кубометров."На мой взгляд, это вопрос двух или трех месяцев", - сказал эксперт о том, как долго может продлиться тренд роста цен на газ. Это повышение стоимости носит "временный и циклический характер, в Европе нет недостатка газа, спрос и предложение на топливо скоро сбалансируются", считает Фурфари.Строительство "Северного потока — 2" завершено, однако перед его запуском необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий. "Не стоит ожидать начала поставок по нему до января 2022 года. Это говорит мне о том, что рост (цен на газ - ред.) прекратится не позднее конца этого года", - добавил Фурфари.Ранее эксперты неоднократно отмечали, что дополнительные поставки российского газа по "Северному потоку — 2" могут снизить цены на газ в Европе.
https://ria.ru/20210910/stoimost-1749450939.html
https://ria.ru/20210902/tseny-1748438961.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742279141_125:443:2264:2048_1920x0_80_0_0_bb6ccf9b7422181adc94241e6900cc8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, природный газ, европа, северный поток — 2, цены, россия
13:37 15.09.2021
 
Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе

Эксперт Фурфари: рост цен на газ в Евросоюзе может прекратится через несколько месяцев

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости, Мария Князева. Рост цен на газ в Европе - это временное явление, поскольку дефицита этого вида топлива в целом нет, ралли может прекратится через два-три месяца, заявил РИА Новости президент Европейского общества инженеров и промышленников Самюэль Фурфари (Samuele Furfari).
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тысячу кубометров, подскочив в среду более чем на 20%. Стоимость топлива в Европе с начала сентября взлетела более чем в полтора раза — 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за 1 тысячу кубов. При этом примерно месяц назад - 13 августа, цена "голубого топлива" была на уровне 543 доллара за 1 тысячу кубометров.
Рабочие у узлов учета газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 05:49
Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
"На мой взгляд, это вопрос двух или трех месяцев", - сказал эксперт о том, как долго может продлиться тренд роста цен на газ. Это повышение стоимости носит "временный и циклический характер, в Европе нет недостатка газа, спрос и предложение на топливо скоро сбалансируются", считает Фурфари.
Строительство "Северного потока — 2" завершено, однако перед его запуском необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий. "Не стоит ожидать начала поставок по нему до января 2022 года. Это говорит мне о том, что рост (цен на газ - ред.) прекратится не позднее конца этого года", - добавил Фурфари.
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что дополнительные поставки российского газа по "Северному потоку — 2" могут снизить цены на газ в Европе.
Цены на топливо - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 22:16
Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе в 2021 году
 
ЭкономикаПриродный газЕвропаСеверный поток — 2ЦеныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
Лента новостейМолния