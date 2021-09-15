https://ria.ru/20210915/gaz-1750153924.html

Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе

Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе - РИА Новости, 15.09.2021

Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе - это временное явление, поскольку дефицита этого вида топлива в целом нет, ралли может прекратится через два-три месяца, заявил РИА... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:37

2021-09-15T13:37

2021-09-15T13:37

экономика

природный газ

европа

северный поток — 2

цены

россия

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости, Мария Князева. Рост цен на газ в Европе - это временное явление, поскольку дефицита этого вида топлива в целом нет, ралли может прекратится через два-три месяца, заявил РИА Новости президент Европейского общества инженеров и промышленников Самюэль Фурфари (Samuele Furfari).Цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тысячу кубометров, подскочив в среду более чем на 20%. Стоимость топлива в Европе с начала сентября взлетела более чем в полтора раза — 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за 1 тысячу кубов. При этом примерно месяц назад - 13 августа, цена "голубого топлива" была на уровне 543 доллара за 1 тысячу кубометров."На мой взгляд, это вопрос двух или трех месяцев", - сказал эксперт о том, как долго может продлиться тренд роста цен на газ. Это повышение стоимости носит "временный и циклический характер, в Европе нет недостатка газа, спрос и предложение на топливо скоро сбалансируются", считает Фурфари.Строительство "Северного потока — 2" завершено, однако перед его запуском необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий. "Не стоит ожидать начала поставок по нему до января 2022 года. Это говорит мне о том, что рост (цен на газ - ред.) прекратится не позднее конца этого года", - добавил Фурфари.Ранее эксперты неоднократно отмечали, что дополнительные поставки российского газа по "Северному потоку — 2" могут снизить цены на газ в Европе.

https://ria.ru/20210910/stoimost-1749450939.html

https://ria.ru/20210902/tseny-1748438961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, европа, северный поток — 2, цены, россия