https://ria.ru/20210915/gaz-1750146718.html

В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе

В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе - РИА Новости, 15.09.2021

В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе

Рост цен по фьючерсам на газ в Европе к России не имеет никакого отношения и не влияет на стоимость поставляемого из России трубопроводного газа, заявил... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:51

2021-09-15T12:51

2021-09-15T12:51

экономика

в мире

природный газ

европа

дмитрий песков

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рост цен по фьючерсам на газ в Европе к России не имеет никакого отношения и не влияет на стоимость поставляемого из России трубопроводного газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Сейчас котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно внушительный - около 13%.Он также отметил, что "эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут"."Безусловно, скорейший ввод "Северного потока — 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно. Потребности в газе большие, кроме того, непонятно еще, какая будет зима, в случае, если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше" - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, обращались ли уже к Москве европейские коллеги с просьбой увеличить объемы поставок газа, Песков сказал: "Этого я не знаю. Это лучше все-таки обратиться к поставщику".Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение цен в Европе обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, по мнению аналитиков, более высокие цены на СПГ в Азии препятствуют увеличению поставок СПГ в Европу.

https://ria.ru/20210902/tseny-1748438961.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-15T12:51 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, европа, дмитрий песков, северный поток — 2, россия