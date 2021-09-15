Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/gaz-1750120551.html
Турчак: подать заявку на доведение газа до участка можно на "Госуслугах"
Турчак: подать заявку на доведение газа до участка можно на "Госуслугах" - РИА Новости, 15.09.2021
Турчак: подать заявку на доведение газа до участка можно на "Госуслугах"
Подать заявку на бесплатное доведение газа до участка теперь можно на портале госуслуг, а не только через МФЦ и пунктах "Межрегионгаза", заявил секретарь... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:52
2021-09-15T10:52
общество
госуслуги
андрей турчак
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462561_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_dff7648e801d6190ec64835c7bca0ee3.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подать заявку на бесплатное доведение газа до участка теперь можно на портале госуслуг, а не только через МФЦ и пунктах "Межрегионгаза", заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.Кроме того, в ряде регионов, включая Подмосковье, заработали мобильные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с участием в программе по газификации, добавил секретарь генсовета партии. По его словам, также необходимо оказывать поддержку тем категориям граждан, для которых оплата расходов на газификацию "неподъёмная". Турчак уточнил, что соответствующие меры поддержки уже работают в 30 регионах."Мы прекрасно понимаем, что для некоторых категорий граждан даже минимальная стоимость котла, прокладки сети по участку неподъёмные. Это прежде всего многодетные семьи и семьи, которые воспитывают детей инвалидов, ветераны и пенсионеры различных категорий. На сегодняшний день более чем в 30 регионах уже предусмотрены адресные меры поддержки таких семей, это субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования", - заключил Турчак.Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным "Единой России", в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах — крупная региональная компания.
https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750042376.html
https://ria.ru/20210806/gaz-1744674641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462561_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_2621644fbd4c196e2ce7138c5cd81240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госуслуги, андрей турчак, россия
10:52 15.09.2021
 
Турчак: подать заявку на доведение газа до участка можно на "Госуслугах"

Турчак: подать заявку на бесплатное доведение газа до участка теперь можно на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазопровод в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газопровод в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подать заявку на бесплатное доведение газа до участка теперь можно на портале госуслуг, а не только через МФЦ и пунктах "Межрегионгаза", заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Реализация принятого закона позволила упростить все процедуры с подачей заявок, с тем присоединением, буквально на днях появилась возможность подать заявку на портале госуслуг, ещё раньше - в отделениях МФЦ и абонентских пунктах "Межгерионгаза",- сказал Турчак в ходе обсуждения с правительством РФ социальной газификации в регионах и меры по её завершению.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании министров стран ОПЕК+ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 16:47
Новак рассказал о программе социальной газификации
Кроме того, в ряде регионов, включая Подмосковье, заработали мобильные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с участием в программе по газификации, добавил секретарь генсовета партии. По его словам, также необходимо оказывать поддержку тем категориям граждан, для которых оплата расходов на газификацию "неподъёмная". Турчак уточнил, что соответствующие меры поддержки уже работают в 30 регионах.
"Мы прекрасно понимаем, что для некоторых категорий граждан даже минимальная стоимость котла, прокладки сети по участку неподъёмные. Это прежде всего многодетные семьи и семьи, которые воспитывают детей инвалидов, ветераны и пенсионеры различных категорий. На сегодняшний день более чем в 30 регионах уже предусмотрены адресные меры поддержки таких семей, это субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования", - заключил Турчак.
Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным "Единой России", в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах — крупная региональная компания.
Газовая труба, подключенная к жилому дому - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 13:45
В Совфеде пообещали вернуть россиянам затраты на газификацию
 
ОбществоГосуслугиАндрей ТурчакРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
Лента новостейМолния