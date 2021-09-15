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Цена газа в Европе впервые превысила 880 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе впервые превысила 880 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.09.2021
Цена газа в Европе впервые превысила 880 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе обновила исторический рекорд, превысив отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:37
2021-09-15T10:46
экономика
европа
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Стоимость газа в Европе обновила исторический рекорд, превысив отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 9:35 по московскому времени составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров, а к 10:21 она достигла 851,27 доллара.Прежний рекорд фиксировали вчера — 810 долларов за тысячу кубов. До этого отметки достигали 750, 710 и 670 долларов.Эксперты считают, что это связано с низким уровнем заполненности европейских подземных газохранилищ из-за холодной зимы в прошлом году. Кроме того, есть неопределенность с запуском "Северного потока — 2".
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экономика, европа
09:37 15.09.2021 (обновлено: 10:46 15.09.2021)
 
Цена газа в Европе впервые превысила 880 долларов за тысячу кубометров

Данные торгов: цена газа в Европе впервые превысила 880 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Стоимость газа в Европе обновила исторический рекорд, превысив отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 9:35 по московскому времени составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров, а к 10:21 она достигла 851,27 доллара.
Прежний рекорд фиксировали вчера — 810 долларов за тысячу кубов. До этого отметки достигали 750, 710 и 670 долларов.
Эксперты считают, что это связано с низким уровнем заполненности европейских подземных газохранилищ из-за холодной зимы в прошлом году. Кроме того, есть неопределенность с запуском "Северного потока — 2".
Рабочие у узлов учета газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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