https://ria.ru/20210915/gaz-1750107924.html

Цена газа в Европе впервые превысила 880 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе впервые превысила 880 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.09.2021

Цена газа в Европе впервые превысила 880 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе обновила исторический рекорд, превысив отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T09:37

2021-09-15T09:37

2021-09-15T10:46

экономика

европа

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Стоимость газа в Европе обновила исторический рекорд, превысив отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 9:35 по московскому времени составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров, а к 10:21 она достигла 851,27 доллара.Прежний рекорд фиксировали вчера — 810 долларов за тысячу кубов. До этого отметки достигали 750, 710 и 670 долларов.Эксперты считают, что это связано с низким уровнем заполненности европейских подземных газохранилищ из-за холодной зимы в прошлом году. Кроме того, есть неопределенность с запуском "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20210910/stoimost-1749450939.html

европа

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2021

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экономика, европа