Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/futures-1750181875.html
Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.09.2021
Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров
Цена газа на европейском фьючерсном рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:46
2021-09-15T15:46
экономика
европа
москва
втб капитал
северный поток — 2
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747071018_0:59:3020:1758_1920x0_80_0_0_9eba5626b9770a7b7a6f98a8aeee0e4e.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Цена газа на европейском фьючерсном рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.Стоимость фьючерса на октябрь по индексу самого ликвидного европейского хаба нидерландского TTF на 12:03 мск дорожала на 17,27% — до 943 долларов за тысячу кубов.Минутами ранее рост превышал 20 процентов, а стоимость — 950 долларов.По мнению аналитиков "ВТБ Капитал", такой рост вызван устойчивым спросом на газ при низкой заполненности европейских хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее).Как утверждает Financial Times, Россия по ряду причин в этом году отправляет меньше газа в Европу. Издание указывает, что ей, во-первых, необходимо заполнить свои хранилища. Кроме того, по мнению британской газеты, Москва пытается надавить на европейские страны, чтобы получить одобрение на запуск уже достроенного "Северного потока — 2".Как подчеркнули в Кремле, Россия не имеет никакого отношения к росту фьючерсных цен на газ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация на спотовом рынке никак не влияет на стоимость сырья, поставляемого по трубопроводам из России, поэтому потребители этого газа не подвержены такой сильной волатильности.
https://ria.ru/20210915/smi-1750156449.html
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747071018_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_54d3bdffe9ea46db4f3bfac4b04c5b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, европа, москва, втб капитал, северный поток — 2, цены на нефть, россия
15:46 15.09.2021
 
Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Цена газа на европейском фьючерсном рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.
Стоимость фьючерса на октябрь по индексу самого ликвидного европейского хаба нидерландского TTF на 12:03 мск дорожала на 17,27% — до 943 долларов за тысячу кубов.
Минутами ранее рост превышал 20 процентов, а стоимость — 950 долларов.
По мнению аналитиков "ВТБ Капитал", такой рост вызван устойчивым спросом на газ при низкой заполненности европейских хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее).
Как утверждает Financial Times, Россия по ряду причин в этом году отправляет меньше газа в Европу. Издание указывает, что ей, во-первых, необходимо заполнить свои хранилища. Кроме того, по мнению британской газеты, Москва пытается надавить на европейские страны, чтобы получить одобрение на запуск уже достроенного "Северного потока — 2".
Как подчеркнули в Кремле, Россия не имеет никакого отношения к росту фьючерсных цен на газ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация на спотовом рынке никак не влияет на стоимость сырья, поставляемого по трубопроводам из России, поэтому потребители этого газа не подвержены такой сильной волатильности.
Компрессорная станция Минская - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
Вчера, 13:54
"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
 
ЭкономикаЕвропаМоскваВТБ КапиталСеверный поток — 2Цены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35СМИ: "Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
02:15Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях
Лента новостейМолния