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Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.09.2021
Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров
Цена газа на европейском фьючерсном рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:46
2021-09-15T15:46
2021-09-15T15:46
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Цена газа на европейском фьючерсном рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.Стоимость фьючерса на октябрь по индексу самого ликвидного европейского хаба нидерландского TTF на 12:03 мск дорожала на 17,27% — до 943 долларов за тысячу кубов.Минутами ранее рост превышал 20 процентов, а стоимость — 950 долларов.По мнению аналитиков "ВТБ Капитал", такой рост вызван устойчивым спросом на газ при низкой заполненности европейских хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее).Как утверждает Financial Times, Россия по ряду причин в этом году отправляет меньше газа в Европу. Издание указывает, что ей, во-первых, необходимо заполнить свои хранилища. Кроме того, по мнению британской газеты, Москва пытается надавить на европейские страны, чтобы получить одобрение на запуск уже достроенного "Северного потока — 2".Как подчеркнули в Кремле, Россия не имеет никакого отношения к росту фьючерсных цен на газ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация на спотовом рынке никак не влияет на стоимость сырья, поставляемого по трубопроводам из России, поэтому потребители этого газа не подвержены такой сильной волатильности.
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РИА Новости
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экономика, европа, москва, втб капитал, северный поток — 2, цены на нефть, россия
Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Цена газа на европейском фьючерсном рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.
Стоимость фьючерса на октябрь по индексу самого ликвидного европейского хаба нидерландского TTF на 12:03 мск дорожала на 17,27% — до 943 долларов за тысячу кубов.
Минутами ранее рост превышал 20 процентов, а стоимость — 950 долларов.
По мнению аналитиков "ВТБ Капитал
", такой рост вызван устойчивым спросом на газ при низкой заполненности европейских хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее).
Как утверждает Financial Times, Россия
по ряду причин в этом году отправляет меньше газа в Европу
. Издание указывает, что ей, во-первых, необходимо заполнить свои хранилища. Кроме того, по мнению британской газеты, Москва
пытается надавить на европейские страны, чтобы получить одобрение на запуск уже достроенного "Северного потока — 2
".
Как подчеркнули в Кремле, Россия не имеет никакого отношения к росту фьючерсных цен на газ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация на спотовом рынке никак не влияет на стоимость сырья, поставляемого по трубопроводам из России, поэтому потребители этого газа не подвержены такой сильной волатильности.