https://ria.ru/20210915/futures-1750181875.html

Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.09.2021

Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров

Цена газа на европейском фьючерсном рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:46

2021-09-15T15:46

2021-09-15T15:46

экономика

европа

москва

втб капитал

северный поток — 2

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747071018_0:59:3020:1758_1920x0_80_0_0_9eba5626b9770a7b7a6f98a8aeee0e4e.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Цена газа на европейском фьючерсном рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.Стоимость фьючерса на октябрь по индексу самого ликвидного европейского хаба нидерландского TTF на 12:03 мск дорожала на 17,27% — до 943 долларов за тысячу кубов.Минутами ранее рост превышал 20 процентов, а стоимость — 950 долларов.По мнению аналитиков "ВТБ Капитал", такой рост вызван устойчивым спросом на газ при низкой заполненности европейских хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее).Как утверждает Financial Times, Россия по ряду причин в этом году отправляет меньше газа в Европу. Издание указывает, что ей, во-первых, необходимо заполнить свои хранилища. Кроме того, по мнению британской газеты, Москва пытается надавить на европейские страны, чтобы получить одобрение на запуск уже достроенного "Северного потока — 2".Как подчеркнули в Кремле, Россия не имеет никакого отношения к росту фьючерсных цен на газ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация на спотовом рынке никак не влияет на стоимость сырья, поставляемого по трубопроводам из России, поэтому потребители этого газа не подвержены такой сильной волатильности.

https://ria.ru/20210915/smi-1750156449.html

европа

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, москва, втб капитал, северный поток — 2, цены на нефть, россия